San Nicola cambia ritmo: a Vigone arrivano majorettes e basket

Sono in arrivo majorettes da tutto il Piemonte e gli argentini di Cañada Rosquín per festeggiare con i vigonesi il patrono San Nicola. Gli eventi, che si concluderanno con il tradizionale spettacolo pirotecnico in programma martedì 15 settembre, prenderanno il via venerdì 11 proprio con la cerimonia di accoglienza della delegazione giunta da oltre oceano per rinsaldare il gemellaggio, inaugurato 30 anni fa.

L’Argentina apre la festa

L’incontro ufficiale con gli argentini in piazza Cardinal Boetto prenderà il via alle 20 e sarà preceduto dall’apertura del banco di beneficenza e dell’area Food&Drink in cui si potrà cenare nel fine settimana e pranzare la domenica. “Per dare adeguato spazio alla cerimonia di accoglienza, abbiamo spostato a domenica lo spettacolo che solitamente apriva la festa: il ‘Vigone’s Got Talent Show’ giunto alla quinta edizione” avverte Paola Salvai, presidente della Pro loco. La serata di venerdì si concluderà comunque in musica con il concerto della band BNB Music MMXX.

Da Casorati al voto alle donne: tutte le mostre

Sabato 12 gli eventi di San Nicola partiranno già dal mattino con l’apertura di una serie di mostre. Nella chiesa di San Bernardino, in piazza Cardinal Boetto, sarà visitabile ‘Francesco Casorati - Una passione razional-geometrica incantata’. Doppio appuntamento invece in Biblioteca Luisia (via Umberto I 7): nell’ingresso ci saranno i quadri di Michele Bertolotto, mentre nelle sale sarà esposta la mostra fotografica Torino 1946 – 2026. Ottant’anni dal primo voto delle donne’. Per l’occasione verrà aperto al pubblico il fondo storico della Biblioteca.

Anche l’Unitre esporrà: all’ex Ghiacciaia di piazza Clemente Corte si potranno vedere i manufatti realizzati dai soci.

Sabato pomeriggio tra yoga, scacchi e trial

Gli eventi del pomeriggio si apriranno con lo Yoga Bimbi, attività adatta dai 4 ai 12 anni in piazza Cardinal Boetto. Sempre per i giovani, gli animatori dell’oratorio proporranno un pomeriggio di giochi. E, dalle 15, entreranno in funzione le giostre del luna park di piazza Cardinal Boetto.

Ma a giocare non saranno solo i bambini, in piazza Cardinal Boetto si potrà partecipare al torneo di scacchi di San Nicola, curato dal Veloce Club (iscrizioni entro venerdì 11 al numero 339 5694782).

“Inoltre sabato a partire dalle 20, in piazza Cardinal Boetto, tornerà il Trial Show a cura del Motoclub Infernotto che lo scorso anno ha entusiasmato il pubblico”, annuncia Salvai.

La sera sarà dedicata alla musica e al ballo con l’esibizione della scuola Happy Dance For You (alle 21 al Museo del Cavallo di piazza Vittorio Emanuele II) e con il concerto di Euphoria Party Band (alle 22 in piazza Cardinal Boetto).

Una domenica tra tradizione e novità

Domenica è il giorno del Mercatino di San Nicola con una trentina di banchi tra hobbisti, commercianti, associazioni e produttori. Torneranno le mostre e il trial show mentre alle 9, in piazza Cardinal Boetto, prenderà il via il raduno di vespe storiche e moderne.

Dopo il pranzo di San Nicola in piazza ci saranno le esibizioni degli allievi della scuola di ballo ‘Armonia del Movimento’ in collaborazione con il ballerino vigonese Alberto Rinaudo e lo spettacolo dell’artista di strada Paolo La Torre.

“Domenica ci saranno anche le due novità dell’edizione 2026 di San Nicola: il torneo di basket amatoriale al campo degli impianti sportivi e il primo raduno regionale di majorettes” annuncia Salvai. Le gare di pallacanestro partiranno alle 15, mentre alle 16 inizieranno le esibizioni del raduno: “Saranno sei i gruppi che sfileranno accompagnati dalla banda, partendo da piazza Clemente Corte, percorrendo via Umberto I e arrivando fino a piazza palazzo Civico, dove si svolgeranno e esibizioni” aggiunge Salvai.

Lo show dei talenti e della sensibilizzazione

Il fine settimana si chiuderà con la serata danzante al Museo del Cavallo (dalle 21) e con il Vigone’s Got Talent Show dalle Ore 20,45 in piazza Cardinal Boetto: “Dodici i concorrenti che saliranno su palco quella sera e quattro gli ospiti tra cui Maxime Mattio, vincitore del Talent Show 2025, e il corpo di ballo della scuola ‘Armonia del movimento’”.

Come ospiti si esibiranno anche due donne attive nella sensibilizzazione sui temi che riguardano la salute: “Ci sarà Laura Scrivo, voce solista del progetto musicale e sociale ‘Custodiamo’, dell’associazione ‘I custodi del dna’, volta a sensibilizzare sulla malattia genetica Smith Magenis – spiega Salvai -. Tornerà anche Red Frik-hey, ballerina e coreografa, divulgatrice e attivista sui temi dell’autismo e della neurodivergenza”.

Il gran finale con la ‘Corsa del Santo’ e i fuochi artificiali

Lunedì sarà la giornata della ‘Corsa del Santo’ e della camminata, il cui ritrovo per le iscrizioni (8 euro per gli adulti e 3 euro per bambini e ragazzi) è fissato alle 17,30 in piazza Cardinal Boetto. Ci si può iscrivere in anticipo chiamando il 328 4179644, o scrivendo a soleragianni@gmail.com.

Al momento sportivo seguirà la serata gastronomica ‘Paella in Piazza’ a cui bisogna prenotarsi chiamando i numeri 380 7102328 e 347 3329076 (Costo: 15 euro/7 euro per il menù bimbo). La serata continuerà con il concerto dei ‘The Ruins’.

Martedì, l’attesa del tradizionale spettacolo pirotecnico in programma alle 21,45, sarà colmata dall’esibizione e animazione danzante a cura di DanceSport Tattoo e da ‘Negozi in Festa’ dalle 19 quando, lungo via Umberto I e Piazza Palazzo Civico, le attività di Vigone presenteranno le loro proposte enogastronomiche. Chiuderà la serata il concerto della band Revenge Rocker Crew.