Muriaglio paese d’arte, domenica 27 settembre torna l'estemporanea di pittura "Piemonte Colors"

La frazione Muriaglio di Castellamonte si attesta sempre di più come un vivace punto di riferimento per l'arte figurativa nel Canavese. Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 8:30, il borgo ospiterà la quinta edizione dell'estemporanea di pittura “Piemonte Colors”, appuntamento promosso dall'Associazione Filarmonica Muriagliese e curato dalla pittrice Paola Buzzi. Artisti maggiorenni provenienti da tutta la regione e non solo potranno cimentarsi con qualsiasi tecnica, ispirandosi a tre temi legati al territorio: “I vicoli del Borgo”, “Panorami da Muriaglio” oppure “Uva, castagne e funghi di Muriaglio”. Per partecipare è fondamentale inviare la preiscrizione via e-mail ad info@filarmonicamuriagliese.it (info al 349.5815224).

Il programma della giornata, il concerto e la giuria popolare

Il programma della manifestazione offre appuntamenti per partecipanti e visitatori: alle 11 è prevista una visita guidata al mulino settecentesco del paese, seguita dal pranzo alle 12:30 presso la Casa della Musica (prenotazioni entro il 23 settembre ai numeri 389.7609850 o 320.1447443). Alle 15:30 scadrà la consegna delle opere e, mentre la giuria tecnica si ritirerà per valutare i quadri, alle 16:30 il pubblico potrà assistere al concerto in piazza della Filarmonica Muriagliese.

Anche gli spettatori potranno votare la propria opera preferita riponendo una scheda nell'apposita urna per l'assegnazione del premio della giuria popolare. Prevista inoltre la sezione "Junior" riservata ai minorenni a tema libero.

I premi in palio e il museo a cielo aperto delle porte dipinte

La premiazione si terrà alle 17:30 e vedrà l'assegnazione di riconoscimenti in denaro (500 euro al primo classificato, 300 al secondo e 200 al terzo), oltre a tre premi acquisto da 200 euro, il premio speciale “Paolo Forni” (200 euro), menzioni d'onore e contributi in materiali d'arte. Le opere dei primi tre classificati arricchiranno la collezione custodita alla Casa della Musica e daranno diritto agli artisti di dipingere un'antica porta del borgo, alimentando il museo a cielo aperto della frazione. Tra i recenti interventi figurano i lavori di Gianni Poma, Osvaldo Alberti, Donato Ciceri e Mariangela Steffenino.

A completare la stagione culturale, domenica 4 ottobre alle 17 la Casa della Musica ospiterà l'incontro-dibattito "L'imprenditoria per il territorio", incentrato sull'esperienza Olivetti e sui ricordi legati al pionieristico trasporto pubblico avviato negli anni '50 da Giacomo Viglia Ron.