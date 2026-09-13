Ranucci: "Nessun interesse negli affari di Lavitola, nemmeno un euro"

(Adnkronos) -

"Assolutamente no". Sigfrido Ranucci, ospite della festa del 'Fatto Quotidiano', ha risposto così alla domanda se avesse mai avuto interessi negli affari di Valter Lavitola. "Assolutamente no, mai neanche un euro", ha detto il giornalista e ex conduttore di Report, rimosso dalla conduzione della trasmissione della Rai. Ranucci un anno fa è stato vittima di un attentato. Per i magistrati, il mandante è l'ex faccendiere Lavitola, amico del giornalista.

"L'ho già detto, per il lavoro che faccio io andrei a cena anche con Totò Riina. Cos'è che fa la differenza? La finalità. Era innegabile, avevo un rapporto di amicizia con questa persona. Se dovessi dare ascolto a chi parla di giudizio morale... 'da te non ce l'aspettavamo'... La mia colpa è stata quella di sembrare troppo puro? Hanno creato una character assassination che non ha eguali nella storia", ha aggiunto. "Siamo partiti dall'ipotesi che mi fossi fatto l'attentato da solo... Hanno anche scritto che non avessi l'assicurazione dell'auto e per questo l'avrei fatta saltare in aria. Mi sto segnando centinaia di querele che dovrò fare per risarcimento danni", ha detto ancora.

"Stanno facendo di tutto per spingermi in politica, togliendomi dal ruolo di conduttore di Report, che gli dà più fastidio: io voglio continuare a fare Report", ha risposto Ranucci. Report riparte l'8 novembre. Vedrà la prima puntata? "La vedo, certo. Faccio il tifo per Report, lì ci sono compagni con cui ho fatto un percorso di vita", ha detto facendo riferimento a puntate "già pronte". "Faccio il tifo per Report, mi piacerebbe continuare a condurlo. Io rispetto le regole, presenteremo probabilmente un ricorso d'urgenza" contro la rimozione. "Se il giudice riterrà che ci sia l'urgenza, rientrerò. Se non dovesse essere così, proseguirebbe l'iter del ricorso nel merito", ha spiegato. "Alla lunga, su questa storia ci divertiremo molto perché mostrerò quello che ho sopportato negli ultimi 4 anni in nome della democrazia e della libertà di stampa, tutto quello che ho dovuto sopportare per difendere un gruppo. Io non mi abbatto, continuerò questa battaglia fino alla fine dei miei giorni".