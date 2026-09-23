Sicurezza e degrado, Fratelli d'Italia chiama a raccolta San Donato: venerdì corteo nei pressi dell’Envirownt Park”

Per la serata di venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 20, è stato indetto un presidio pacifico promosso dal coordinamento locale di Fratelli d’Italia. Il punto di ritrovo è fissato davanti alla sede dell'Ovs di via Livorno, da dove prenderà il via una marcia simbolica per accendere i fari sulle criticità ambientali e di ordine pubblico che attanagliano il basso San Donato.

Venerdì corteo nella zona dell’Environment Park

Al centro delle rivendicazioni degli organizzatori c'è lo stato di conservazione dell’area circostante l’Environment Park. Il parco tecnologico e scientifico cittadino, secondo le denunce dei promotori della protesta, starebbe vivendo da anni una fase di progressivo abbandono, trasformandosi in una sorta di "terra di nessuno" nelle ore serali e notturne.

La scarsa illuminazione di alcuni tratti e la carenza di controlli periodici avrebbero favorito, stando alle segnalazioni dei residenti, il proliferare di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e fenomeni di microcriminalità legati alla presenza di sbandati. Una situazione di percepita insicurezza che finisce per penalizzare la fruibilità pubblica di un polmone verde e strategico per l'intera area.

Big del centrodestra in strada coi residenti

A dare peso politico all'iniziativa di venerdì sarà la presenza sul campo dei principali vertici locali e nazionali del partito della Meloni. Insieme ai cittadini e al coordinatore circoscrizionale Luca Maggia, sfileranno il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, la deputata Augusta Montaruli e il consigliere comunale Enzo Liardo.

Una partecipazione di massa pensata per trasformare la vertenza di quartiere in un vero e proprio affondo nei confronti delle politiche di gestione dello spazio pubblico e della sicurezza.

Maggia (FdI): "Basta avere cittadini di serie B"

A definire gli obiettivi dell'iniziativa è lo stesso coordinatore di FdI in Circoscrizione 4, Luca Maggia, rimarcando la necessità di interventi concreti e immediati: "Sarà il nostro modo per chiedere attenzione nei confronti di un punto della nostra città troppo spesso citato nelle cronache cittadine per episodi di microcriminalità e apparentemente dimenticato dall'attuale giunta torinese. Per noi non esistono quartieri di serie A e di serie B: per questo venerdì manifesteremo pacificamente ma in modo estremamente deciso".