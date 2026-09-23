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Ultim'ora | 23 settembre 2026, 11:32

Basilisco (Ingegneri Trieste): "Congresso categoria ricorderà sisma Friuli"

Basilisco (Ingegneri Trieste): &quot;Congresso categoria ricorderà sisma Friuli&quot;

(Adnkronos) - "Il Congresso ricorderà i 50 anni del terremoto del Friuli e la ricostruzione che ne seguì.  

Da quell'esperienza nacque un modello di intervento che contribuì all'evoluzione della Protezione Civile e mostrò il valore della collaborazione tra istituzioni, tecnici e comunità locali". A dirlo Giovanni Basilisco, presidente Ordine degli ingegneri di Trieste, aprendo il Congresso nazionale degli ingegneri. 

Il presidente ha anche ripercorso la storia di Trieste: "Una città di frontiera: qui l'incontri tra mondi diversi genera conoscenza, ma richiede anche responsabilità". "Ricerca - ha spiegato - porto, industria navale e apertura europea fanno di Trieste il luogo ideale per un'edizione ispirata al titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità". 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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