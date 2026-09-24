Professioni: Settimo (Edil Group), 'diamo il nostro supporto al Congresso nazionale degli ingegneri'

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(Adnkronos) - ""Ci occupiamo di real estate, quindi rigeneriamo territori e aree dismesse nel Friuli Venezia Giulia. Il lavoro con gran parte degli ingegneri della Regione ci ha permesso di dare il nostro supporto al Congresso nazionale degli Ingegneri. È un modo per restituire qualcosa al territorio per cui lavoriamo". Così Vincenzo Settimo, presidente Edil Group Trieste. durante il 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.