Castelli Aperti: le dimore storiche visitabili nel Torinese

Prosegue la stagione di Castelli Aperti, la rassegna che da più di trent’anni valorizza e promuove il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte. Castelli, palazzi, ville, torri e giardini storici aprono le loro porte per far conoscere ai visitatori luoghi carichi di storia, spesso custodi di collezioni, arredi originali e racconti che attraversano i secoli.



Domenica 11 ottobre l'autunno piemontese, con i suoi colori e le sue atmosfere, offre l'occasione ideale per una gita fuori porta tra visite guidate, aperture straordinarie e iniziative dedicate a famiglie, appassionati di storia e curiosi. Un modo per riscoprire il territorio, sostenere la conservazione dei beni e vivere da vicino l'identità culturale della regione.

Nel Torinese



Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€

Chieri, frazione Pessione – Castello di Castelguelfo: visite guidate alle 11.00 e alle 15.00

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00.

Piossasco – Casa Lajolo: orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni.

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00.

San Secondo di Pinerolo – Castello di Miradolo: dalle 10.00 alle 18.30 (Ultimo ingresso ore 17.30).