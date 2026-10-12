Spaccio, la Polizia arresta due uomini in Barriera di Milano

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino senegalese di 61 anni e un cittadino maliano di 21 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

​Nel corso di attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera di Milano hanno seguito i movimenti di un cittadino senegalese, verosimilmente dedito allo spaccio di sostanza stupefacente, che simulava di svolgere l'attività di taxista a bordo di un'autovettura.

​Dopo aver visto il sessantunenne lasciare il veicolo in doppia fila in via Bongiovanni per entrare in uno stabile, i poliziotti ne attendevano l’uscita per fermarlo e identificarlo.

​I successivi controlli sono stati estesi all'abitazione da cui l'uomo era appena uscito. All'interno del soggiorno i poliziotti hanno sorpreso un ventunenne maliano e scoperto un vero e proprio laboratorio casalingo adibito alla cottura della cocaina e alla preparazione e al confezionamento del crack. Sul tavolo della cucina e nei locali dell'alloggio sono stati rinvenuti dischetti rigidi, piatti, lamette, sostanza da taglio, due bilancini di precisione e numeroso materiale per il confezionamento.

​La perquisizione ha consentito di sequestrare complessivamente oltre 800 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e crack, sia in pietra sia suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre alla somma di 1.900 euro in contanti ritenuta provento dell'attività illecita.

​Al termine degli accertamenti, dai quali è emerso che il ventunenne risultava, altresì, irregolare sul territorio nazionale, entrambi gli uomini sono stati tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.