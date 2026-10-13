"Raccontaci PINO attraverso il tempo e le stagioni": torna il contest fotografico per il Calendario 2027

Torna a Pino Torinese il Calendario realizzato dal Comune con il contributo dei cittadini e delle cittadine pinesi. È iniziata la raccolta delle immagini per "Raccontaci Pino attraverso il tempo e le stagioni", il contest fotografico con cui l'Amministrazione comunale invita cittadine e cittadini a raccontare il territorio attraverso i propri scatti. Quest’anno, oltre agli scatti selezionati tra quelli inviati dai partecipanti, il calendario ospiterà anche alcune fotografie realizzate nell'ambito del corso di fotografia organizzato dall'Associazione Vivere Onlus.

Come si partecipa

Ogni partecipante può inviare fotografie che rappresentino le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali del territorio: paesaggi, scorci caratteristici, monumenti, ma anche occasioni di incontro e momenti di comunità. Gli scatti possono essere realizzati appositamente per l'iniziativa oppure essere immagini già in archivio, purché realizzate dal partecipante, per raccontare Pino Torinese attraverso le diverse stagioni e nel corso del tempo.

Le immagini, in formato JPEG o PNG, devono essere inviate via mail all'indirizzo raccontacipino@gmail.com entro il 30 ottobre 2026. Nel corpo della mail vanno indicati nome e cognome (chi desidera restare anonimo deve segnalarlo) e una breve descrizione della fotografia. Perché la fotografia venga utilizzata, ogni partecipante deve inoltre scrivere espressamente nella mail di accettare integralmente il regolamento e di assumersi la piena responsabilità dei contenuti inviati, compresa quella di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e i consensi per l'uso delle immagini.

L'iniziativa è rivolta alle cittadine e ai cittadini che abbiano compiuto 18 anni ed è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e non. Le cittadine e i cittadini minorenni Le cittadine e i cittadini minorenni possono partecipare attraverso una mail inviata dai loro genitori o tutori legali, sempre con relativa accettazione del regolamento.

Cosa succede alle foto inviate

Con l'invio delle immagini, i partecipanti concedono al Comune una licenza non esclusiva, gratuita e illimitata nel tempo per il loro utilizzo. Le fotografie potranno essere impiegate per il Calendario 2027, che come di consueto sarà distribuito gratuitamente a tutta la cittadinanza, e per eventuali calendari futuri, per la copertina e gli articoli del periodico comunale Pino Notizie, per la pubblicazione sui canali online ufficiali del Comune, comprese le pagine Instagram e Facebook, e per altri eventuali usi istituzionali.

Le dichiarazioni

«Il Calendario è un appuntamento che costruiamo insieme alla comunità, e ogni anno è l'occasione per guardare Pino con gli occhi di chi la vive e la ama», dichiara la sindaca Alessandra Tosi. «Raccontare il nostro territorio attraverso il tempo e le stagioni significa riscoprirne la bellezza e custodirne la memoria. Invito tutte e tutti a partecipare e a condividere l'iniziativa con chi potrebbe essere interessato».

«La novità del prossimo calendario sarà la presenza, accanto agli scatti dei cittadini, di alcune fotografie realizzate nell'ambito del corso di fotografia organizzato dall'Associazione Vivere, aggiunge l'assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità Elisa Pagliasso. «È un modo per valorizzare il lavoro di chi ha scelto di imparare e per far dialogare più sguardi in sinergia sul nostro territorio, nel segno della partecipazione e della cultura condivisa».