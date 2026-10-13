Una seconda scelta diventata destino: premiata la carriera sportiva della pallavolista Braccioni

A volte, nella vita, ripiegare può essere un successo. Almeno questo è successo per le scelte sportive della pallavolista villafranchese Matilde Braccioni, premiata come una delle ‘eccellenze’ del paese, durante l’inaugurazione della Sagra dei Pescatori. Banda del Lasalliano Volley Torino, la scorsa stagione con la sua squadra ha vinto il campionato di serie B2 e ora sta affrontando la B1. Alla premiazione non ha potuto partecipare proprio perché impegnata in una partita di campionato: “Vedere comunque la foto del momento in cui sono stata nominata e sapere di essere stata premiata nel mio paese è stata è stata una bella soddisfazione. Anche se ormai non gioco a Villafranca da nove anni, mi fa piacere sentire del riconoscimento nei miei confronti” racconta.

Dall’hip hop allo sport di squadra

Braccioni è cresciuta nel vivaio del Volley Villafranca, ma da piccola voleva fare altro. “La pallavolo non è stata la mia prima scelta: da bambina facevo danza hip hop ma, quando la mia insegnante ci ha comunicato che era incinta e che avrebbe dovuto sospendere per un po’ le lezioni, ho deciso di provare un nuovo sport” racconta. La scelta è ricaduta sulla pallavolo perché già la sorella Francesca ci giocava. Braccioni aveva appena dieci anni e da allora non ha più smesso.

Ora ha 26 anni e ha capito che lo sport di squadra è un po’ il ‘destino’ della sua famiglia: la mamma Patrizia Ortu ha sempre giocato a softball mentre il papà, Alberto, a basket.

“Ciò che amo dello sport di squadra è ciò che mi trasmette giocare in un gruppo – racconta –. Non ci si sente mai sole, perché viaggiamo tutte assieme in un’unica direzione”.

L’appoggio delle compagne si è rivelato fondamentale nel 2020 in un momento delicato per la carriera sportiva di Braccioni: “Mi sono infortunata rompendomi il crociato. C’è stata l’operazione, la riabilitazione, e sono rimasta per tanto tempo fuori dal campo. Il supporto delle mie compagne è stato fondamentale soprattutto a livello psicologico”.

L’emozione di ‘fare il tifo a casa tua’

Igienista dentale, Braccioni ha frequentato in paese le elementari e le medie per poi continuare gli studi a Torino all’indirizzo sportivo del Liceo Primo Levi.

Nel Volley Villafranca ha giocato fino alla serie C per poi entrare, nel 2018, nella 2D Lingotto Volley. Nel 2022 è passata al Lasalliano Volley, con cui già in quella stagione ha giocato in serie B1.

Ciò che l’ha spinta continuare è l’amore per il volley, sbocciato proprio sul campo di Villafranca Piemonte: “C’è stata una persona fondamentale nella mia crescita sportiva, ed è Silvia Racca. Lei è stata un’ottima insegnante e ha assecondato il mio innamoramento per la pallavolo”.

Braccioni è sicura che oggi per i bambini si più facile appassionarsi a questo sport. Almeno da quando il Pala Bus Company ospita le partite del Monviso Volley: “È sempre stato uno sport importante nella vita dei giovani del paese ma spesso ci si doveva spostare per guardarlo. Inoltre, la possibilità di vedere le partite della massima serie proprio nel tuo paesino, ha avvicinato tante nuove persone alla pallavolo. Fare il tifo a casa tua è sempre un’emozione speciale”.

Secondo Braccioni, il clima è cambiato soprattutto per le bambine: “Un tempo venivano avviate con maggiore probabilità alla danza, o alla ginnastica ritmica. Ora la pallavolo è tra le prime scelte delle famiglie”.