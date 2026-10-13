Oltre mille bambini a Parco Dora per il Tour della Schiacciata, sport e cibo sano protagonisti a Torino

La salute si coltiva da piccoli e parte dal cibo. Questo il fil rouge della tappa torinese del Tour della Schiacciata 2026 che, a Parco Dora, ha visto oltre mille bambini partecipare ad una giornata dedicata alla pallavolo, al gioco, al divertimento e all’inclusione, con la consapevolezza che lo sport e l’alimentazione formano un binomio perfetto.

A guidare gli studenti nelle attività del Volley S3 sono stati Andrea Lucchetta, della generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto il campionato europeo 1989, il campionato del mondo 1990 e 3 World League consecutive, dal 1990 al 1992, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto.

Coldiretti Piemonte con Campagna Amica hanno accolto gli studenti spiegando loro il valore della stagionalità e tante curiosità sui cibi e sull’attività agricola. Non è mancata la merenda a base di gelato Made in Piemonte dell’agrigelateria Dolcivizi per i piccoli pallavolisti.

“La presenza di Coldiretti Piemonte e Campagna Amica – spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - si inserisce proprio nell’ottica di poter promuovere la cultura della corretta alimentazione con l’inserimento della frutta e della verdura tra i pasti della giornata e di alimenti sani, facendo attenzione alla stagionalità e alla provenienza. Valori che si sposano perfettamente con quelli alla base dello sport e dell’attenzione alla salute. Al centro della collaborazione tra Campagna Amica e la Federazione Nazionale di Pallavolo c’è l’educazione alimentare per le giovani generazioni al fine di formare consumatori maturi per vivere meglio e più a lungo. Tema in linea con il progetto Campagna amica per la Salute che ci ha visto impegnati, lo scorso luglio, all'interno di 5 ospedali in Piemonte e di 70 in tutta Italia, insieme ai medici, per portare prodotti agricoli freschi, locali, stagionali e tracciati nella convinzione che investire nella prevenzione significa investire nel futuro del Paese”.