Cantiere lampo al parco della Tesoriera, chiusa l'area giochi per tre giorni

Piccolo stop temporaneo per i più piccoli al parco della Tesoriera. Per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione e ripristino, l'area giochi dello storico parco cittadino rimarrà chiusa al pubblico da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre 2026.

Il provvedimento si è reso necessario per permettere alla ditta appaltatrice di intervenire sulla pavimentazione antitrauma situata al di sotto delle giostre e delle attrezzature ludiche.

Crepe sul fondo gommato: intervento d'urgenza prima del collaudo finale

A spingere gli uffici tecnici a richiedere il cantiere d'urgenza è stata la recente comparsa di alcune crepe sulla superficie antitrauma. Trattandosi di opere realizzate nell'ambito del più ampio progetto di Manutenzione straordinaria del Parco della Tesoriera e del Parco Rignon, il ripristino parziale da parte dell'azienda aggiudicataria dell'appalto risulta un passaggio fondamentale prima di poter procedere al collaudo definitivo e formale dell'intera opera.

L'operazione, già programmata da tempo sotto il profilo operativo, era in attesa della conferma formale sulla data di avvio, legata alle condizioni meteorologiche necessarie per la posa dei materiali.

Riapertura nel fine settimana

Gli interventi si concluderanno nella giornata di venerdì, consentendo così la restituzione alle famiglie e ai bambini del quartiere di uno spazio ludico completamente riqualificato, sicuro ed efficiente per il fine settimana.

Dagli uffici comunali arrivano le scuse per il temporaneo disagio recato ai frequentatori del parco, accompagnate dalla certezza di restituire alla cittadinanza un'area giochi ancora più curata e sicura.