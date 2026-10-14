L’ultimo saluto a Guido Cogno, che aveva il ‘dono’ nelle mani e la montagna nel cuore

Nelle sue mani grandi c’era il ‘dono’ che portava tante persone a raggiungerlo nella casa di Luserna Alta. Il suo temperamento mite si accendeva di passione al palazzetto del ghiaccio di Torre Pellice, dove aveva giocato, e ha visto giocare ad hockey, prima il figlio e poi il nipote. Guido Cogno è morto ieri, martedì 13 ottobre, nella mattinata, all’Istituto San Giuseppe dove da un po’ di tempo era ricoverato. A fine dicembre avrebbe compiuto 74 anni.

Padre dell’ex sindaco di Torre Pellice Marco, Cogno era molto conosciuto per le sue doti da ‘meisinour’, ma anche per il suo impegno con le associazioni del territorio e per la sua presenza sui sentieri montani, dove probabilmente trovava l’energia per ‘ricaricarsi’.

L’infanzia torrese e l’orgoglio sul ghiaccio

La sua infanzia si era svolta tutta a Torre Pellice tra borgata Ruà e Santa Margherita, dove era conosciuto fin da piccolo. “I miei nonni, Giovanni e Ester, avevano gestito prima il Mulino e poi la latteria di Santa Margherita, tutti luoghi i cui era possibile incontrare anche papà fin da piccolo”, racconta il figlio Marco. Giovanni – chiamato però da tutti Gianetu – era morto prematuramente, a 49 anni: “Mia nonna aveva provato a portare avanti l’attività da sola, ma poi aveva dovuto abbandonare”.

Nella sua giovinezza c’era l’hockey: era stato difensore della Valpe dal 1969 al 1972. “Erano gli anni in cui la squadra passò dalla serie C alle serie B e quello sport è rimasto la sua passione anche quando ha smesso di giocare” racconta il figlio. Quando Marco, negli anni ottanta, aveva scelto anche lui di scendere sul ghiaccio, l’aveva supportato con orgoglio ed era diventato allenatore e dirigente dell’H.C. Valpellice Bulldogs. Con lo stesso orgoglio, accompagnava il nipote agli allenamenti al palazzetto. “Papà è stato un nonno bravissimo, molto orgoglioso dei suoi nipoti Ilaria ed Elia. E li sosteneva, ha voluto ad esempio insegnare a sciare ad entrambi” aggiunge.

Il ‘dono’ nelle mani ereditato verso i 50 anni

La montagna era rimasta nel cuore di Cogno, anche nei pochi anni in cui, per lavoro, era vissuto a Torino: “Era stato operaio e poi impiegato alla Fiat, aveva lavorato a Rivalta e successivamente a Volvera”.

Dopo la parentesi in città si era trasferito con la moglie Graziella a Luserna Alta: “Santa Margherita per lui ha voluto dire l’infanzia, Luserna ha voluto dire ‘casa’” ricorda il figlio.

Proprio la sua abitazione era diventata punto di riferimento per chi, in cerca di aiuto, si rivolgeva a lui per le sue doti da ‘meisinour’, termine con cui si intende il ‘guaritore’: una figura tradizionale nella vita rurale. “Tante persone dal Pinerolese, ma anche da fuori, venivano a casa nostra, a farsi ‘aggiustare’ da papà. Non tutti credono a queste cose, ma lui aveva ricevuto il ‘dono’ verso i 50 anni, non da un famigliare come spesso capita, ma alla morte di un precedente ‘meisinour’ della vallata. Raccontava che si era manifestato come un particolare formicolio agli arti” rivela Cogno.

Così aveva iniziato ad aiutare i famigliari, per poi allargare il suo impegno a parenti e amici, finché la voce si era definitivamente sparsa anche lontano.

Il cuore al Granero e l’impegno per il Vandalino

Socio del Cai, amava camminare soprattutto in compagnia della moglie: “Era un uomo sempre in cammino. Credo che la montagna gli permettesse di ricaricarsi di energia, per poi poter aiutare gli altri. Papà era un uomo mite e dalle mani grandi”. Uomo dal sorriso sicuro e padre dalle poche parole, aveva coinvolto tutta la famiglia nella sua passione: “Il suo luogo del cuore forse è stato il rifugio Granero. È stato anche uno dei posti della mia infanzia – racconta Marco –. Ricordo che un giorno mi avevano lasciato lì, a tirare il vino con Nino Pasquet, che allora gestiva la struttura, e loro erano saliti su punta Granero”.

Ma c’è stata un’altra montagna nel destino di Cogno, il Vandalino alle cui pendici era cresciuto: “Era anche nel gruppo Aib di Torre Pellice e fu uno dei volontari impegnati sul fronte del fuoco durante l’incendio del 1991 al Vandalino, assieme ad altri storici come Vergnano e Aglì. Uno dei tanti papà che hanno contribuito ad evitare un disastro”.

Il funerale di Guido Cogno si svolgerà domani, giovedì 15 ottobre, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Luserna alta alle 15. Il rosario invece verrà recitato questa sera, mercoledì 14 ottobre, nella stessa chiesa.