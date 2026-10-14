Teatro, dal 17 ottobre Tanz Tanz per le famiglie alla Lavanderia a Vapore di Collegno

Questa nuova edizione del progetto Tanz Tanz – dal 17 ottobre 2026 fino a maggio 2027, otto appuntamenti gratuiti mensili il sabato pomeriggio alla Lavanderia a Vapore di Collegno - accoglie artiste e artisti che promuovono un’esperienza di dialogo fra generazioni, ambienti e linguaggi, mettendo al centro la relazione tra bambine, bambini, famiglie, comunità e territori.

Un invito al gioco, alla sperimentazione, alla relazione e alla ricerca di spazi non gerarchici, dove gli adulti provano ad abbandonare il perimetro ristretto delle cose già note, per abbracciare una dimensione più intima, rallentata, vaporosa e smarginata che permette l’incontro con l’ignoto, con quelle parti di sé che normalmente non mettono in gioco, non allenano, non condividono. Le bambine e i bambini saranno al centro di uno spazio-tempo che si creerà insieme senza stress, giudizio, competizione, in un’ottica di condivisione di proposte che tengano conto delle loro energie, dei loro desideri, dei loro sguardi.

Le persone adulte sono quindi invitate a partecipare, insieme alle persone piccole, a tutte gli appuntamenti (17 ottobre 2026, 28 novembre nell’ambito del Research Camping , 12 dicembre, 23 gennaio 2027, 13 febbraio 2027 nell’ambito di Dark MatterS, 20 marzo, 17 aprile e 15 maggio nell’ambito di Spring Rolls): ciascun incontro sarà condotto da artisti diversi, ma l’obbiettivo comune è la creazione di una comunità temporanea intergenerazionale che possa sperimentare una “collective care”. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo una mail a pedrazzoli@lavanderiaavapore.eu .

Il primo incontro il 17 ottobre alle ore 16 è CONTRAPPUNTO a cura di Associazione Culturale NIKA, con Martina Francone, Sara Campinoti e musica dal vivo di Simone Tecla, una pratica di danza e movimento che mette in relazione bambini e adulti attraverso il corpo, il contatto e la musica dal vivo. La danza nasce così dall'ascolto reciproco, muovendosi tra il sostenere, il lasciarsi sostenere e il rispetto dei confini. La musica dal vivo accompagna e attraversa il movimento, creando uno spazio di composizione istantanea in cui suono e corpo si incontrano e si trasformano reciprocamente. Adulti e bambini sono invitati a giocare con tutti gli elementi presenti, intrecciandoli nel qui e ora, costruendo insieme una composizione sempre diversa. Il laboratorio nasce dall'esperienza di Dancefloor Kids, una pratica che Nika porta avanti dal 2019.