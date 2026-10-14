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Economia e lavoro | 14 ottobre 2026, 12:11

IoLavoro taglia il nastro: due giorni per trovare un'occupazione e guardare al futuro

All'Inalpi Arena colloqui con le aziende, laboratori e orientamento per giovani, studenti e persone in cerca di nuove opportunità professionali

IoLavoro taglia il nastro

IoLavoro taglia il nastro

Inaugurato oggi, mercoledì 14 ottobre, all'Inalpi Arena di Torino la nuova edizione di "IoLavoro". Due giorni, oggi e domani 15 ottobre, per riaprire la grande fiera del lavoro piemontese e inaugurare il nuovo ciclo di eventi che dall'autunno 2026 al 2029 porterà opportunità, orientamento e formazione in tutti i territori della regione.

Dopo vent'anni e oltre 265 mila persone coinvolte, la manifestazione promossa da Regione Piemonte e organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro riparte da Torino mettendo al centro persone, imprese e competenze, con iniziative per pubblici diversi, in tutte le fasi del percorso individuale, formativo e professionale.

Il cuore della manifestazione è l'incontro diretto tra chi cerca lavoro e le aziende che cercano personale, con colloqui di selezione sul posto e posizioni aperte da conoscere dal vivo. Ma l'evento mette a disposizione anche laboratori, esperienze pratiche e momenti di confronto sulle scelte formative, sulle competenze e sulle trasformazioni del mercato.

Al taglio del nastro hanno partecipato il vicepresidente della Regione Piemonte, con delega al Lavoro, Maurizio Marrone e l'assessore all'Istruzione e Merito e alla Formazione Daniela Cameroni.

"Questa manifestazione non rappresenta solo un'opportunità preziosa di collegamento con le aziende per chi è in cerca di un impiego, ma sta crescendo anche come fucina di idee innovative, dove l'imprenditoria, il sindacato e la politica possono confrontarsi per portare sempre più dignità, visione e condivisione nel mondo del lavoro: è il caso della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, incentivata con aiuti alle aziende in pre crisi o in acquisizione, un'avanguardia tutta piemontese", ha detto oggi all'inaugurazione il vicepresidente Marrone.

"I ragazzi devono poter scegliere sapendo davvero quali opportunità hanno davanti. È questo il senso dell'orientamento: conoscere le professioni, entrare in contatto con le imprese, capire quali competenze servono e scoprire percorsi che magari fino a quel momento non si conoscevano. IoLavoro offre questa possibilità e lo fa creando interazione tra giovani, scuole e mondo produttivo", ha sottolineato l'assessora Cameroni tagliando il nastro di questa edizione.

Per chi cerca occupazione, fino al 15 ottobre, all'Inalpi Arena, anche i laboratori su curriculum, colloquio, uso di LinkedIn e della piattaforma "Piemonte Tu". Allo stand della Regione Piemonte un team di operatori accreditati è a disposizione per spiegare il nuovo servizio regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, per certificare gratuitamente le esperienze professionali acquisite sul lavoro, nel tempo libero e nelle attività sportive e ricreative.

Dall'Europa all'inclusione

All'Inalpi Arena si guarda anche all'Europa. Con EURES sarà infatti possibile scoprire le opportunità professionali oltre confine e conoscere da vicino condizioni di vita e di lavoro in Francia, Germania, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi.

Grande attenzione anche all'inclusione lavorativa, con appuntamenti dedicati all'autonomia lavorativa delle persone con disabilità, alla ricerca attiva del lavoro per le persone provenienti da Paesi terzi e ai percorsi di formazione e inserimento professionale delle persone detenute. Tra gli ospiti attesi anche la content creator Giulia Lamarca, che interverrà all'incontro "Costruire l'autonomia: dati, modelli e percorsi per il lavoro delle persone con disabilità".

Spazio alle scuole: dai più piccoli al dopo diploma

Infine, dalle primarie alle secondarie di secondo grado, si possono trovare percorsi differenziati per scoprire attitudini, opportunità formative e mestieri. Per le classi più giovani laboratori di esplorazione e orientamento, per gli studenti più grandi focus sulle scelte dopo il diploma, sui percorsi degli ITS Academy, sul tirocinio e sull'apprendistato duale, fino alle prospettive delle professioni sanitarie e dei nuovi ambiti professionali. 

IoLavoro taglia il nastro

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Marco D’Agostino

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