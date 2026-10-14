IoLavoro taglia il nastro: due giorni per trovare un'occupazione e guardare al futuro

Inaugurato oggi, mercoledì 14 ottobre, all'Inalpi Arena di Torino la nuova edizione di "IoLavoro". Due giorni, oggi e domani 15 ottobre, per riaprire la grande fiera del lavoro piemontese e inaugurare il nuovo ciclo di eventi che dall'autunno 2026 al 2029 porterà opportunità, orientamento e formazione in tutti i territori della regione.

Dopo vent'anni e oltre 265 mila persone coinvolte, la manifestazione promossa da Regione Piemonte e organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro riparte da Torino mettendo al centro persone, imprese e competenze, con iniziative per pubblici diversi, in tutte le fasi del percorso individuale, formativo e professionale.

Il cuore della manifestazione è l'incontro diretto tra chi cerca lavoro e le aziende che cercano personale, con colloqui di selezione sul posto e posizioni aperte da conoscere dal vivo. Ma l'evento mette a disposizione anche laboratori, esperienze pratiche e momenti di confronto sulle scelte formative, sulle competenze e sulle trasformazioni del mercato.

Al taglio del nastro hanno partecipato il vicepresidente della Regione Piemonte, con delega al Lavoro, Maurizio Marrone e l'assessore all'Istruzione e Merito e alla Formazione Daniela Cameroni.

"Questa manifestazione non rappresenta solo un'opportunità preziosa di collegamento con le aziende per chi è in cerca di un impiego, ma sta crescendo anche come fucina di idee innovative, dove l'imprenditoria, il sindacato e la politica possono confrontarsi per portare sempre più dignità, visione e condivisione nel mondo del lavoro: è il caso della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, incentivata con aiuti alle aziende in pre crisi o in acquisizione, un'avanguardia tutta piemontese", ha detto oggi all'inaugurazione il vicepresidente Marrone.

"I ragazzi devono poter scegliere sapendo davvero quali opportunità hanno davanti. È questo il senso dell'orientamento: conoscere le professioni, entrare in contatto con le imprese, capire quali competenze servono e scoprire percorsi che magari fino a quel momento non si conoscevano. IoLavoro offre questa possibilità e lo fa creando interazione tra giovani, scuole e mondo produttivo", ha sottolineato l'assessora Cameroni tagliando il nastro di questa edizione.

Per chi cerca occupazione, fino al 15 ottobre, all'Inalpi Arena, anche i laboratori su curriculum, colloquio, uso di LinkedIn e della piattaforma "Piemonte Tu". Allo stand della Regione Piemonte un team di operatori accreditati è a disposizione per spiegare il nuovo servizio regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, per certificare gratuitamente le esperienze professionali acquisite sul lavoro, nel tempo libero e nelle attività sportive e ricreative.

Dall'Europa all'inclusione

All'Inalpi Arena si guarda anche all'Europa. Con EURES sarà infatti possibile scoprire le opportunità professionali oltre confine e conoscere da vicino condizioni di vita e di lavoro in Francia, Germania, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi.

Grande attenzione anche all'inclusione lavorativa, con appuntamenti dedicati all'autonomia lavorativa delle persone con disabilità, alla ricerca attiva del lavoro per le persone provenienti da Paesi terzi e ai percorsi di formazione e inserimento professionale delle persone detenute. Tra gli ospiti attesi anche la content creator Giulia Lamarca, che interverrà all'incontro "Costruire l'autonomia: dati, modelli e percorsi per il lavoro delle persone con disabilità".

Spazio alle scuole: dai più piccoli al dopo diploma

Infine, dalle primarie alle secondarie di secondo grado, si possono trovare percorsi differenziati per scoprire attitudini, opportunità formative e mestieri. Per le classi più giovani laboratori di esplorazione e orientamento, per gli studenti più grandi focus sulle scelte dopo il diploma, sui percorsi degli ITS Academy, sul tirocinio e sull'apprendistato duale, fino alle prospettive delle professioni sanitarie e dei nuovi ambiti professionali.