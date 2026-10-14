Castagne, musica e sapori unici: torna la magica festa di Gravere

Profumi e Tradizione nel Cuore della Valle di Susa. Autunno in Valle di Susa significa riscoprire i profumi genuini della tradizione e il calore delle feste in piazza. Domenica 25 ottobre 2026, la Piazza del Comune di Gravere si trasformerà nel palcoscenico ideale per la 37ª Festa della Castagna, un evento imperdibile organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Amici di Gravere APS in stretta collaborazione con il Gruppo ANA Sezione Valsusa e sotto l'egida e il patrocinio del Comune di Gravere e dell'UNPLI Torino.

La giornata prenderà il via alle ore 10 con l'apertura dei mercatini artigianali e locali, perfetti per una passeggiata autunnale tra i banchi di prodotti tipici della valle. A partire dalle ore 14:30, il pomeriggio entrerà nel vivo con la distribuzione delle classiche caldarroste, delle deliziose frittelle di mele e dei rinomati gofri tradizionali, preparati al momento per soddisfare ogni palato. Il momento clou della manifestazione è previsto per le ore 16:00, con l'attesissima degustazione delle scenografiche castagne al flambè. Ad accompagnare l'evento sarà la musica dal vivo del TRIO FAMILY (Monica, Dario e Mattia), che regalerà note festose e spensierate a tutti i visitatori. Per informazioni e dettagli è possibile contattare la Pro Loco via e-mail all'indirizzo prolocogravere@gmail.com o al numero 338 9482 225.