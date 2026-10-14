Colombano 500: al Forte di Exilles il gran finale tra storia, musica e futuro della montagna

Un pomeriggio di grandi emozioni per celebrare un'impresa che ha sfidato i secoli. Sabato 17 ottobre, il maestoso Forte di Exilles ospiterà l'evento conclusivo di "Colombano 500", la rassegna dedicata a Colombano Romean e alla sua straordinaria opera: il "Pertus", la galleria scavata interamente a mano e in solitaria cinquant'anni fa per portare l'acqua alla frazione Ramat. Organizzato da Artemuda APS e dal Comune di Exilles, l'appuntamento "Oltre la roccia, il cammino continua" prenderà il via alle 15 con un ricco programma culturale, artistico e istituzionale ad ingresso libero. Il ricco calendario della giornata unisce la memoria storica del territorio alla tutela ambientale e alle nuove generazioni.

Si comincia con l'annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane, seguito dalla raccolta firme ufficiale promossa insieme ai Luoghi del Cuore FAI per valorizzare il Pertus. Spazio poi alle suggestioni artistiche con le letture in musica L'eco dello scalpello, l'intervento dello scrittore Enrico Camanni intitolato La montagna trasformata e il lancio del contest letterario e fotografico dedicato agli sguardi sulla montagna. Nel tardo pomeriggio, il dialogo tra Camanni e il geologo Stefano Ditella (Fridays for Future) aprirà un confronto sul futuro delle terre alte, mentre la conclusione della festa sarà affidata ai tradizionali canti e balli occitani del gruppo Parenaperde.