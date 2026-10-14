La battaglia di Salvai sull’alleanza dei rifiuti: “O passa la mia linea o mi dimetto da presidente del Consorzio”

La linea di Luca Salvai è chiara: porterà la battaglia fino in fondo e, se la perderà, si dimetterà da presidente dal Consorzio Acea – cioè l’organismo politico che gestisce la questione dei rifiuti nel Pinerolese.

Al centro delle polemiche, che serpeggiano nelle ultime settimane, c’è l’adesione al ‘Polo Nord-Ovest dei territori’, un’alleanza sui rifiuti tra diverse zone della provincia di Torino. Non solo alcuni Comuni storcono il naso, nella stessa maggioranza in Comune a Pinerolo ci sono dei contrari: sono l’assessora Lara Pezzano e i consiglieri della Città Cresce, ex lista del primo cittadino.

Frattura in maggioranza

Un passo indietro per inquadrare la vicenda. Ai tempi del sindaco Eugenio Buttiero, il Pinerolese aveva aderito a una rete di Consorzi che si era poi tradotta nella rete di imprese Corona Nord-Ovest. Al suo interno rientrava l’azienda pubblica Acea Pinerolese Industriale (Api), che ha lasciato la rete nel 2020.

Mercoledì 21 i consorzi aderenti rilanceranno l’accordo politico, trasformandosi in “Polo Nord-Ovest dei territori”. Salvai, in quanto presidente del Consorzio Acea, è relatore dell’evento e parlerà di come ‘Le scelte condivise rafforzano la qualità dei servizi’.

Il sindaco di Pinerolo ha sposato l’evoluzione del Polo che ingloba Cados (Acsel della Val Susa e Cidiu di Collegno), Cisa e Cca. Ma non mancano resistenze e preoccupazioni in diversi Comuni del Pinerolese, come contrarietà nella sua stessa maggioranza.

La sua assessora Pezzano, candidata a sindaco alle Comunali del 2027, contesta l’adesione al progetto: “Non è giusto prendere una decisione del genere a pochi mesi dalle prossime elezioni e ragionare sull’Igiene urbana, senza pensare anche al futuro degli altri settori della nostra azienda pubblica”.

Uno stop che sorprende Salvai: “La posizione è stata ampiamente discussa e condivisa in maggioranza – commenta –. Non si tratta di iniziare un nuovo percorso, ma di completare quanto fatto in questi anni”.

“Le opportunità” e l’affondo su Carcioffo

Il primo cittadino spiega come “l’adesione all’accordo politico risalga ai tempi di Buttiero. Io lo condivido e di fatto noi siamo dentro come Consorzio, perché non ne siamo mai formalmente usciti”. Eppure l’azienda è uscita da quella delle imprese: “Infatti questo ci rende un po’ un’anatra zoppa. E vorrei riportarla all’interno perché penso che sia un contesto senza obblighi, ma con molte opportunità”.

Diversi Comuni però la pensano diversamente, così come l’amministratore delegato di Api, Francesco Carcioffo: “Carcioffo ha messo idee sbagliate in testa ad alcuni sindaci. Io ho convocato una riunione informale per lunedì 19 a Pinerolo per spiegare la mia posizione e voglio che i sindaci alzino la mano e mi dicano cosa fare” incalza Salvai. Il sindaco pinerolese è pronto a portare la battaglia fino in fondo: “Se la maggioranza vuole uscire dall’accordo e perseguire un’altra strada, come la vendita a Iren, lo dica chiaramente. Si porti una delibera in Consorzio e si voti per vedere se c’è la maggioranza – si mostra determinato – Se passerà una linea diversa dalla mia, ne prenderò atto e mi dimetterò da presidente del Consorzio, schierandomi all’opposizione su questa vicenda”.

La replica dell’Ad

Dal canto suo Carcioffo risponde con diplomazia: “Io non faccio politica, ma sono amministratore delegato e devo prospettare le ricadute di una scelta politica sull’azienda – commenta –. La legge consente di fare accordi pubblico-pubblico nel campo dei rifiuti, come per esempio facciamo già con alcuni componenti di Corona Nord-Ovest. Se l’intesa garantisse quello, io darei un parere favorevole domani mattina. Ma se verranno fatte gare per gestire le frazioni di rifiuto, come ha fatto Cidiu per l’organico, stare fuori è più opportuno”. E spiega il perché: “Noi abbiamo partecipato alla gara e abbiamo vinto. Ma, se fossimo stati dentro la rete, ci sarebbe stato sicuramente un ricorso della seconda partecipante, contestando il fatto che potevamo avere accesso a informazioni privilegiate – argomenta –. Per noi, sarebbe almeno un costo di avvocati, o peggio perderemmo l’appalto. E questa situazione si ripeterebbe con le altre imprese della Corona”.