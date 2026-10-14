Aiutare gli adolescenti in difficoltà: a Borgo Rubens taglio del nastro per il nuovo Centro Hygge

Il vecchio capanno degli attrezzi diventa un spazio polifunzionale, dove le famiglie e gli adolescenti possono incontrarsi. A Borgo Rubens, sulla collina torinese, taglio del nastro questo pomeriggio per il nuovo Centro Polifunzionale Hygge: uno spazio capace di accogliere fino ad 80 persone per eventi, mostre ma anche percorsi educativi e terapeutici.

100mila euro

I lavori di riconversione sono iniziati a maggio e l'investimento complessivo è stato di 100mila euro. Soldi raccolti tramite la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, grazie alla generosità di cittadini, imprese e della banca stessa.

"Il Centro Hygge - spiega Carlo Tavella, presidente dell'associazione Rubens, fondata insieme alla moglie Francesca Bisacco - è dedicato a giovani che manifestano disagio sociale: qua possiamo intervenire tempestivamente, prima che le difficoltà diventino emergenza, dando a tutti la possibilità di scoprire e sviluppare competenze che si possono spendere nella vita". "Noi lavoriamo con le mani - aggiunge - e gli animali: questi nuovi locali danno la possibilità di esprimersi anche su aspetti culturali".

Ed il taglio del nastro è stata l'occasione anche per lanciare un appello al Governo e alle istituzioni locali, che ogni giorno incontrano famiglie ed adolescenti in difficoltà: "Noi non vogliamo sostituirci al servizio pubblico, ma diteci dove possiamo intervenire e quali percorsi elaborare insieme: noi possiamo costruire strade nuove, con competenze scientifiche".

Cosa fa

Il nuovo spazio polifunzionale nasce all'interno del Centro Hygge, che si rivolge a ragazze e ragazzi dai 14 ai 21 anni e lavora attraverso piccoli gruppi, con un professionista ogni quattro partecipanti. L'équipe è composta da psicologi iscritti all'Albo e può contare su un neuropsichiatria infantile, il dottor Orazio Pirro.

Al taglio del nastro il sindaco Stefano Lo Russo, l'assessore comunale alla Cultura Rosanna Purchia e il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone. Per l'inaugurazione concerto di The Hats ed Il Veicolo, con la partecipazione di Pietro Morello: le sculture di Simone Benedetto hanno riempito il nuovo spazio.

Il commento

"Talvolta il sindaco - ha detto il primo cittadino - si sente da solo, soprattutto quando deve prendere decisioni difficili: non è semplice sapere cosa dire e fare. Ma sono momenti motivanti, alla luce delle tante realtà che Torino esprime: la nostra città ha nel DNA la consapevolezza di aiutare chi fa fatica". "Questa iniziativa - ha aggiunto - poggia sulle gambe e testa delle persone, ma è inserita in un contesto di questa città, che ha fatto di accoglienza e aiuto la sua cifra".

“Borgo Rubens - ha aggiunto l'assessore Marrone - è un'oasi di pace e natura che offre sempre maggiore sostegno ai giovani con fragilità psicologiche, in particolare a quei ragazzi in ritiro sociale che non si sentono adeguati alla vita in comunità. Per questo rappresenta una realtà fondamentale per le politiche sociali e sociosanitarie del Piemonte, una rete solidale da valorizzare”.