Sermig, al via la nuova stagione dell'Università del Dialogo: il primo incontro è con Lorenzo Pregliasco

Ripartono gli appuntamenti dell'Università del Dialogo del Sermig, lo spazio di formazione permanente ideato per riflettere sulle grandi sfide del nostro tempo attraverso il confronto tra giovani e adulti. La nuova sessione sarà dedicata al tema "Mi fido di te", un percorso di ricerca e dialogo focalizzato sulla ricostruzione dei legami di fiducia a tutti i livelli.

Il primo appuntamento è in programma per lunedì 26 ottobre alle ore 18:45 negli spazi dell'Arsenale della Pace di Torino. Ospite Lorenzo Pregliasco, analista politico, docente universitario e cofondatore di YouTrend. Un dialogo a tutto campo sul tema "Generazione (s)fiducia", per riflettere sul rapporto tra le giovani generazioni, la politica, le istituzioni e il futuro e capire come riattivare un patto di partecipazione autentica.



L'Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un'intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l'Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell'economia e della politica, della solidarietà e dell'arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell'incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo