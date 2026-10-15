Cavour: morta la donna coinvolta nell’incidente di stamattina

Non ce l’ha fatta la donna di 61 anni coinvolta nell’incidente di stamattina a Cavour. È morta poco dopo il trasporto al Cto di Torino per le gravi ferite riportate.

Dalle prime ricostruzioni, all’origine del sinistro, avvenuto verso le 10,30, ci sarebbe un tamponamento all’altezza dell’incrocio tra via Villafranca e via Pellosa. Un furgone Ford Transit, guidato da un 65enne, avrebbe tamponato la Peugeot 206 della 61enne Lauretta Siano di Airasca, ferma per svoltare a sinistra, causando la carambola che l’ha fatta urtare contro la Mini Cooper che proveniva in direzione opposta. Al suo interno una donna di 34 anni e un figlio di uno, trasportati in codice verde all’Agnelli di Pinerolo. La mamma è stata dimessa con 30 giorni di prognosi. Per la 61enne, invece, non è bastato l’intervento dell’elisoccorso.

Saranno i carabinieri di Bricherasio a dover ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro e sono stati predisposti gli esami tossicologici di rito.