Occupazioni e disordini a Torino: assalto con passamontagna e maschere di carnevale a Sella e Bosso Monti, un minore arrestato

Hanno preso d'assalto le scuole, sfruttando l'onda delle occupazioni e delle proteste, coperti da passamontagna e con maschere di carnevale. Questa mattina in alcune realtà cittadine la situazione è degenerata e il bilancio, al termine della giornata, parla di un carabiniere ferito e di un minorenne arrestato. Si tratta di un ragazzo che non è risultato appartenere a nessuno degli istituti coinvolti.



I primi danni

Tutto è cominciato pochi minuti prima delle 8 di questa mattina, quando un gruppo di 40 giovani, con volto coperto da maschere di carnevale e passamontagna, si è introdotto all’interno dell’Istituto Superiore “Sella”, in via Montecuccoli 12, riuscendo al contempo - mediante lo sfondamento di un porta - ad accedere alla palestra dell’adiacente Scuola Primaria “Ricardi di Netro”. Lì, con l’utilizzo di spranghe, hanno danneggiato gli arredi e gli attrezzi sportivi.



Al Basso Monti

Atti vandalici che a distanza di mezz’ora hanno anche interessato l’Istituto Superiore “Bosso-Monti”, dove il medesimo gruppo ha infranto le finestre dell’edificio con estintori e spranghe. I carabinieri, intervenuti in entrambe le occasioni, hanno fermato un giovane con volto coperto da un passamontagna mentre era intento a rompere un infisso con un estintore. Alla vista dei militari, il ragazzo si sarebbe dato alla fuga, terminata dopo un breve inseguimento a piedi. Il diciassettenne ha opposto una decisa resistenza nei confronti dei militari, spintonandoli violentemente prima di essere definitivamente bloccato.



Durante le fasi del fermo, contro le forze dell'ordine sono state lanciate numerose pietre da parte di alcuni appartenenti al gruppo coinvolto. Una delle pietre scagliate ha colpito anche un militare il quale, dopo essere stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni e un ematoma intramuscolare alla gamba sinistra. Il minore è stato arrestato per resistenza e denunciato per danneggiamento aggravato.

I commenti

"Le aggressioni ai danni di un insegnante e di un collaboratore scolastico, così come i danneggiamenti e le intimidazioni, sono episodi gravissimi che condanno con assoluta fermezza. A chi ha subito queste violenze va tutta la mia solidarietà. Chi aggredisce o distrugge non sta difendendo alcun diritto, ma sta calpestando quelli degli altri. E questo è inaccettabile". Lo ha dichiarato Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte -. "In vista della manifestazione di domani voglio rivolgermi soprattutto ai tanti ragazzi che desiderano esprimere pacificamente le proprie idee. Non fatevi trascinare da chi cerca lo scontro. Abbiate il coraggio di prendere le distanze da chi ricorre alla violenza".

Ad intervenire anche il sindaco Stefano Lo Russo, che sulla stessa linea dice: "Manifestare e difendere le proprie idee è un diritto fondamentale, che va sempre rispettato e tutelato. Altra cosa sono la violenza e il danneggiamento della cosa pubblica, comportamenti inaccettabili che meritano una condanna ferma". "Le scuole - aggiunge - sono di tutti e ogni volta che vengono danneggiate a pagarne le conseguenze è l'intera comunità, a partire proprio dalle ragazze e dai ragazzi che le frequentano ogni giorno. E ogni euro che si è costretti a spendere per riparare quei danni è una risorsa che potrebbe essere investita proprio per migliorare le nostre scuole”.

"Il paradosso è sconcertante: questi sedicenti rivoluzionari dichiarano di battersi per una scuola migliore, salvo poi occuparla, danneggiarla e impedire a migliaia di studenti di esercitare il proprio diritto allo studio. Una contraddizione che rasenta l'assurdo, dietro la quale si nasconde l’ideologia e, molto spesso, la vicinanza a certi ambienti antagonisti che fanno della devastazione il proprio marchio di fabbrica." commenta dichiara Roberto Ravello, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.

"La violenza degli arresti e delle identificazioni di studenti a Torino non ha giustificazioni. Sappiamo che ci sono stati danneggiamenti nei giorni scorsi, peraltro ad opera di soggetti estranei alle scuole: la scuola per noi è un bene comune da difendere e non va mai oltraggiata. Ma quello a cui stiamo assistendo ha il terribile sapore della rappresaglia ai danni di minorenni. Schedare minori e minacciare i genitori ha ancora meno senso. La repressione preventiva serve solo ad aumentare tensioni e rabbia.” commentano Marco Grimaldi, vicecapogruppo di AVS alla Camera dei Deputati, Alice Ravinale, capogruppo AVS in Consiglio Regionale e Sara Diena, capogruppo Sinistra Ecologista – AVS in Consiglio Comunale a Torino.

"Quello a cui abbiamo assistito oggi in alcune scuole della Città metropolitana non ha nulla da spartire con il diritto a manifestare e a protestare. Quando vengono calpestate le regole minime della convivenza civile sono messi a rischio i diritti di tutti. Chi oggi ha distrutto suppellettili, vetri, porte o dato fuoco a oggetti ha scelto la via della criminalità e umiliato il diritto a manifestare. La solidarietà di Azione va alle forze dell’ordine e alla freddezza dimostrata nel fronteggiare la violenza inaudita di queste ore" commenta Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte.

