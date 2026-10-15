Il Voxonus Festival inaugura la stagione torinese con “Oltre lo Schermo”

Venerdì 16 ottobre il Voxonus Festival, giunto alla XV edizione, approda con il primo appuntamento torinese al Collegio Universitario Renato Einaudi. Nella Biblioteca Centrale del Collegio andrà in scena “Oltre lo Schermo”, un viaggio nella grande musica da film affidato al Crossover Trio formato da Claudio Gilio alla viola, Alberto Fantino alla fisarmonica e Maurizio Baudino alla chitarra.

La serata si articola in due momenti. Alle ore 18.30 la conferenza concerto, riservata agli studenti del Collegio: un’occasione formativa di approfondimento e guida all’ascolto, pensata per accompagnare i giovani alla scoperta del rapporto tra musica e immagine. Alle ore 20.30 il concerto aperto al pubblico, che celebra il potere della musica di farsi immagine, trasformando le partiture in veri e propri motori narrativi capaci di sostituirsi alla parola.

Le canzoni dei film

Il programma attraversa il genio di Morricone, John Williams, Nino Rota e John Barry, da Nuovo Cinema Paradiso a Il Padrino, da Schindler’s List all’epica del Western di Sergio Leone. Con un organico insolito come quello di viola, fisarmonica e chitarra, i grandi temi epici del cinema si fanno dialogo intimo, confidenziale e vibrante.

L’appuntamento nasce dalla preziosa collaborazione con il Collegio Universitario Renato Einaudi di Torino, partner del Festival, e si inserisce nel calendario della XV edizione di Voxonus Festival, “La meraviglia della musica Barocca”, che dalle Alpi al Mare attraversa Liguria e Piemonte fino a dicembre.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e del Collegio Einaudi.

Il concerto è ad ingresso gratuito con oblazione volontaria, necessaria la prenotazione al numero 340.6172142 (WhatsApp) o scrivendo a info@orchestrasavona.it.



