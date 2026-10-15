Tensione davanti ai cancelli del Colombatto tra Azione Studentesca e antagonisti: scaricato un estintore [VIDEO]

Dopo il tentativo di occupazione respinto ieri mattina, la tensione è tornata davanti alla sede centrale dell’Istituto professionale Colombatto di Torino. All’apertura dei cancelli, insieme a un gruppo di studenti intenzionati a entrare regolarmente in classe, si sono schierati anche militanti di Azione Studentesca. Il presidio ha impedito un nuovo blocco degli accessi e le lezioni hanno potuto prendere avvio.

I momenti di tensione

Secondo quanto denunciato dal gruppo giovanile di destra, dei ragazzi vicino all’area antagonista avrebbe tentato di entrare nell’edificio sparando anche un estintore contro i presenti. Gli studenti e i militanti avrebbero poi sottratto l’apparecchio al gruppo, che si è allontanato. Ai cancelli è stato esposto un tricolore.

“I veri studenti vogliono semplicemente studiare e costruirsi un futuro libero dall’arroganza di antagonisti e maranza. Ormai le scuole vanno difese schierandosi fisicamente per impedire i blocchi e noi saremo sempre in prima linea insieme ai ragazzi del Colombatto e di tutte le scuole che non si piegano” dichiarano da Azione Studentesca.

A replicare l'Osa, Opposizione studentesca d’alternativa, di Torino che prosegue: “Dai presidi-sceriffo alle riforme che colpiscono lavoratori e giovani non lasceremo spazio a chi difende questo sistema. Le scuole sono di chi le vive e di chi lotta".

Ricca (Lega): “A scuola si va per studiare. Tolleranza zero per violenza e volti coperti”

Di segno opposto l'intervento del capogruppo Lega in Piemonte Fabrizio Ricca, che attacca gli antagonisti: "Chi ha davvero un’idea da difendere non ha bisogno di nascondersi. Nessuna violenza è giustificabile, da qualunque parte essa provenga, e occupare una scuola non è un diritto ma l’interruzione di un servizio pubblico che penalizza in primo luogo la maggioranza degli studenti e le loro famiglie e spesso lascia dietro di sé danni pagati dall’intera collettività".

Una città attraversata dalle occupazioni

L’episodio del Colombatto arriva nel pieno di una mobilitazione che, nei primi giorni di ottobre, si è allargata a più di dieci scuole superiori di Torino. Occupazioni, autogestioni e tentativi di blocco hanno interessato, tra gli altri, il Regina Margherita, il Carlo Ignazio Giulio, il Gobetti, il Copernico-Luxemburg, il Santorre di Santarosa, il Passoni e il D’Azeglio. Le rivendicazioni riguardano soprattutto il diritto allo studio, le condizioni degli edifici, la richiesta di maggiori finanziamenti e l’opposizione alle politiche di guerra e riarmo. All’Istituto Curie Vittorini un collettivo ha tentato di occupare la scuola. Diversi studenti si sono ritrovati davanti all’istituto senza poter entrare, mentre altri, convinti che le lezioni fossero sospese, sono tornati a casa. Alcuni ragazzi sono comunque riusciti ad accedere alle aule e a seguire le lezioni.

Verso lo sciopero del 16 ottobre

Si alza quindi la tensione in vista del corteo studentesco previsto domani mattina, con concentramento davanti a Palazzo Nuovo, dove saranno presenti anche i Fridays For Future per lo sciopero sul clima.

Identificati alcuni studenti dopo i fatti del Peano

Intanto, a seguito delle agitazioni degli ultimi giorni, la Polizia ha identificato alcuni studenti, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, ritenuti promotori o co-promotori delle agitazioni presso l’I.T.I.S. Peano durante le quali sono stati danneggiati degli arredi, computer e materiale didattico con l’utilizzo indebito degli estintori a polvere. I fatti sono anche stati immortalanti da alcuni video diventati virali sui social network. Sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine su quanto accaduto questa mattina davanti all’istituto alberghiero Colombatto. Al momento, a quanto si apprende, sarebbero in corso anche accertamenti sui danneggiamenti che si sono verificati in due istituti scolastici del centro cittadino.



Il Bosso Monti di via Meucci ha subito il danneggiamento del cancello carraio e di alcune vetrate: qui sono stati accompagnati e poi identificati 7 giovani, alcuni dei quali a volto coperto, mentre cercavano di entrare con la forza. Sempre questa mattina, un tentativo di ingresso presso un altro istituto dell’area nord ovest della città da parte di un centinaio di giovani, che dalle prime informazioni raccolte non sembrerebbe appartenere alla scuola, è stato sventato dalle Forze di polizia che hanno identificato una ventina di ragazzi all’esterno dell’istituto e nelle zone vicine.

Grimaldi: "Chiarezza su episodi al Berti e Gioberti"

E la vicenda delle occupazioni finisce anche in Parlamento. Il vicecapogruppo di AVS alla Camera Marco Grimaldi ha infatti presentato un'interrogazione per fare chiarezza su alcuni episodi avvenuti nelle scuole, tra cui il liceo Berti dove la Dirigente Scolastica ha chiesto alle famiglie degli alunni che non partecipano all’occupazione di compilare un form, in sostanza di identificare i propri figli e figlie. "Una sorta di ‘schedatura per sottrazione’." denuncia Grimaldi, che aggiunge: "Al Gioberti, la Dirigente ha richiamato con una circolare gli occupanti e le famiglie alle responsabilità civili e penali, ricordando che i genitori ‘risponderanno in solido’ dei danni arrecati agli edifici scolastici".

"Appaiono come gesti dissuasivi e intimidatori da parte di figure da cui ci aspetteremmo un’apertura al dialogo e la capacità di entrare in relazione con tutti i ragazzi e tutte le ragazze" chiosa il vicecapogruppo.

"Il dissenso studentesco, quando è pacifico e costruttivo, è un motore fondamentale per cambiare e migliorare la nostra scuola e va ascoltato. Ma petardi, estintori, aggressioni e addirittura il ferimento di una docente e di un collaboratore scolastico, ai quali vanno i nostri auguri di pronta guarigione, non hanno nulla di democratico. È assurdo colpire proprio chi nella scuola lavora ogni giorno e contribuisce a farla funzionare, mentre si dice di protestare per migliorarla. La violenza, così, non dà più forza alle ragioni della protesta: le svuota e le contraddice. Le famiglie affidano i propri figli alla scuola con la certezza che sia un luogo sicuro, e questo principio non è negoziabile. Quanto accaduto all’Istituto alberghiero Colombatto di Torino è gravissimo. La violenza non è protesta: è sopraffazione", dicono il senatore Roberto Rosso, segretario provinciale di Forza Italia a Torino e Marco Fontana, segretario cittadino di Forza Italia Torino.