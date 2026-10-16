Vanchiglietta fa squadra: nuovi tavoli da picnic in plastica riciclata al giardino Vito Scafidi

La partecipazione civica porta i suoi frutti. È il bilancio degli interventi conclusi in questi giorni al giardino Vito Scafidi di piazza Chiaves, a Vanchiglietta. Un’area verde amata e vissuta dalle famiglie della Circoscrizione 7 che oggi si presenta ancora più accogliente, sicura e sostenibile grazie all'installazione di nuovi tavoli da picnic realizzati in plastica riciclata.

Il progetto di rinnovamento nasce da lontano, frutto di un percorso di ascolto e confronto avviato nei mesi scorsi. Insieme alla coordinatrice Marta Sara Iní, l'amministrazione locale ha infatti incontrato un gruppo di mamme del quartiere - ribattezzatesi simpaticamente dal presidente Deri "Mamme Sparta" - che si erano fatte portavoce delle istanze di residenti e famiglie, chiedendo interventi mirati per migliorare la fruibilità e la sicurezza dello spazio pubblico.

Un pacchetto di interventi

Le richieste avanzate dal comitato spontaneo cittadino erano precise: la posa di un cancello sul lato di lungo Po Antonelli per una maggiore tranquillità dei frequentatori, il potenziamento dell'illuminazione per garantire visibilità e sicurezza anche nelle ore serali, e l'ampliamento dell'area picnic per favorire lo stare tutti insieme all'aperto.

Mantenendo gli impegni presi, la Circoscrizione 7 - con il presidente Luca Deri - ha completato progressivamente il piano di riqualificazione. Dopo aver installato nei mesi scorsi il nuovo cancello e migliorato l'impianto di illuminazione, questa settimana si è proceduto alla posa delle nuove sedute e dei tavoli ecosostenibili. Un intervento che conferma un assunto caro agli amministratori locali: spazi pubblici più curati significano quartieri inevitabilmente più vivibili.