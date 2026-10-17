Rifiuti in piazza XVIII Dicembre, la Città si difende: "Pulizie 7 giorni su 7, no a tagli indiscriminati del verde"

Immagini di degrado che tornano a galla tra topi, rifiuti e rami secchi. È quanto contestato nelle scorse settimane in piazza XVIII Dicembre, uno dei principali biglietti da visita per chi arriva a Torino scendendo a Porta Susa. Le operazioni di potatura delle siepi di nandine, eseguite nell’area verde, hanno improvvisamente svelato una consistente quantità di rifiuti di ogni genere - bottiglie, cartacce e scarti - rimasti nascosti e intrappolati per mesi sotto la vegetazione. Una situazione che ha scatenato la reazione del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, autore di un'interpellanza e della richiesta di un cambio di passo nella gestione dello spazio pubblico.

Spazzamento 7 giorni su 7

Alle accuse di scarsa cura e interventi tampone, ha replicato l'assessore al Verde Francesco Tresso con il cronoprogramma degli interventi ordinari e straordinari messi in campo. Secondo i dati forniti dall'Assessorato alla Cura della Città, il presidio igienico sull'area non conosce pause: lo spazzamento manuale della piazza viene effettuato sette giorni su sette, integrato dal lunedì al sabato dal passaggio di una spazzatrice aspirante dedicata.

A questo si aggiungono le operazioni periodiche di Amiat per rimuovere i rifiuti incastrati tra le siepi e il servizio di lavaggio dei portici di via Cernaia programmato ogni mercoledì. Sul fronte igienico-sanitario, la lotta ai roditori è stata intensificata dalla primavera del 2024 con un progetto sperimentale che ha previsto la chiusura perimetrale delle aiuole per rendere più efficaci le derattizzazioni.

Giacigli e marginalità

La partita di piazza XVIII Dicembre si gioca anche sul difficile terreno della gestione delle marginalità sociali. Periodicamente, in seguito a segnalazioni o sopralluoghi mirati, gli operatori intervengono per rimuovere giacigli di fortuna e materiale abbandonato sotto i portici o sulle panchine, completando le operazioni con il lavaggio ad alta pressione delle superfici. Un lavoro complesso che mira a bilanciare il decoro con l'assistenza alle persone in difficoltà.

Niente tagli al verde ma ipotesi di restyling

Mentre l'opposizione chiede un tavolo di coordinamento allargato alla Circoscrizione e ai soggetti privati - cogliendo l'occasione dei cantieri del nuovo hotel e della riqualificazione di Palazzo Rai -, la Giunta apre alla possibilità di un intervento complessivo di riprogettazione.

"No all'ipotesi di eliminare le aiuole storiche - ha spiegato Tresso -. Una scelta incoerente con le strategie di contrasto alle isole di calore e alle ondate di calore estivo. Il futuro della piazza verrà valutato all'interno della programmazione delle opere pubbliche, cercando di coniugare le esigenze estetiche, la funzionalità dello spazio e la sostenibilità ambientale".