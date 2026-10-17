Frossasco riscopre la tradizione: al via la prima edizione di ‘Le Masche - oltre la leggenda’

La masca, la figura leggendaria della donna dotata di poteri magici che ha radici nella tradizione piemontese, è la protagonista dell’evento organizzato dall’associazione culturale Masca Drusilla a Frossasco.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, dal titolo ‘Le Masche - oltre la leggenda’ si svolgerà domani, domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 19 in via IV Novembre.

In programma conferenze, laboratori per adulti e bambini, ma anche incontri con racconti di storie della tradizione orale piemontese, quelle che venivano narrate durante le veglie. Tra gli appuntamenti in programma anche quello a il teatro con lo spettacolo “Passeggiando con le Masche” curato dall’associazione Teatrale Pathos.

La giornata vivrà anche fuori dallo spazio degli incontri, con la presenza del revocatore Federico Cipriani di Rapaci & Natura e con gli antichi giochi medievali della Compagnia del Fauno.

Lungo via IV Novembre sarà allestito un mercatino tematico, con una selezione di hobbisti e creazioni artigianali scelte per accompagnare l’atmosfera e i temi della manifestazione.

Durante la giornata si svolgerà inoltre un contest fotografico dedicato all’evento.