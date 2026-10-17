Da Amici a Nichelino, una lezione speciale con Alessandra Celentano per le ragazze di Armonia Danza

Ci sono sogni che iniziano con un passo di danza. E ci sono luoghi e persone che hanno il compito bellissimo di aiutarli a diventare realtà. Il Teatro Superga di Nichelino si è riempito di emozioni, talento e passione, con la maestra Alessandra Celentano, coreografa e insegnante di danza nel programma tv Amici, per una speciale masterclass di danza classica organizzata da Armonia Danza , in collaborazione con il Balletto del teatro.

"Ho guardato gli occhi delle nostre giovani ballerine: l’emozione, la concentrazione, le domande, la voglia di imparare e quel pizzico di timore davanti a una grande professionista", ha spiegato l'assessore Giorgia Ruggiero. "Dietro ogni singolo passo ci sono ore di studio, i sacrifici, la disciplina, le rinunce e quella forza speciale che permette di continuare a inseguire un sogno, anche quando la strada è in salita. Chissà che per qualcuna di loro questa occasione non possa diventare, un domani, uno dei primi passi verso il proprio futuro".

"Perché la danza insegna molto più di una tecnica. Insegna a credere in sé stessi, a non arrendersi, a trasformare la fatica in crescita e la passione in un’opportunità. Una scuola di vita, una mentalità che si crea e che vale anche giù dal palco: nella vita di tutti i giorni", ha concluso Ruggiero. "Perché i sogni, prima di diventare grandi, hanno bisogno di qualcuno che ci creda. E oggi, a Nichelino, abbiamo avuto la fortuna di vederne tanti danzare sulle punte".