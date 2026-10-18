Tragico incidente nella notte in via Vagnone: morto un motociclista di 31 anni nonostante il massaggio cardiaco

Tragico incidente questa notte in via Vagnone, all'angolo con via San Donato. Per cause e dinamica ancora da verificare, infatti, un'automobile si è scontrata con una motocicletta. La situazione è apparsa subito grave e un medico che si trovava a passare in zona ha cercato di soccorrere il motociclista, 31 anni e ha chiamato il 112 chiedendo aiuto.



La Centrale Operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto due ambulanze. I sanitari hanno proseguito il massaggio cardiaco e hanno tentato a lungo di rianimare il paziente che però è morto prima del trasporto in ospedale in seguito ai traumi subiti.



Anche i quattro occupanti dell'auto coinvolta sono stati assistiti dal personale delle ambulanze, ma per nessuno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. La Centrale Operativa del 118 di Torino ha attivato questa mattina anche il servizio di assistenza psicologica per i famigliari del motociclista.