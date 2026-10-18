Torino, Bergesio (Lega): "Chi devasta deve pagare, basta città ostaggio di teppisti"

Non si placa l'ondata di polemiche dopo i fatti che hanno scandito, anche a Torino, le proteste di ieri pomeriggio. “È inaccettabile vedere le nostre città ostaggio di bande di violenti che, dietro il pretesto della manifestazione, devastano strade e piazze e attaccano le forze dell’ordine. Il diritto a manifestare va tutelato, ma non può diventare un alibi per delinquenti e teppisti. Chi distrugge deve pagare, anche economicamente, per i danni provocati. Come Lega rilanciamo la proposta della cauzione obbligatoria per chi organizza manifestazioni e cortei. Basta lasciare il conto dei disordini ai cittadini: Torino non può essere l’ennesima città messa a soqquadro da chi pensa di poter agire impunemente”, dichiara il deputato piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio.