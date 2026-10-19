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Moncalieri | 19 ottobre 2026, 09:35

Viaggiava senza patente su un motorino privo di assicurazione: protagonista di un incidente a Moncalieri

Il 62enne è finito al Cto dopo lo scontro con una Fiat Tipo: le sue condizioni non sarebbero gravi

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Momenti di paura nel pomeriggio di sabato in strada Carignano a Moncalieri, dove la circolazione è rimasta a lungo bloccata (con tanto di istituzione del senso unico alternato) a seguito dell'incidente che ha coinvolto lo scooter guidato da un 62enne ed una Fiat Tipo bianca.

Senza patente su un mezzo privo di assicurazione

Praticamente illeso il conducente dell'auto, la peggio l'ha avuto il centauro, che è stato soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero e poi trasportato al Cto anche se non in pericolo di vita. 

Dagli accertamenti poi effettuati dagli agenti della Polizia locale di Moncalieri l'uomo, un 62enne senza fissa dimora, viaggiava senza patente su un mezzo privo di assicurazione e revisione.

Massimo De Marzi

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