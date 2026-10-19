Mega moschea all’Ex Nebiolo, FdI all’attacco: "Torino nord dice no, battaglia in Consiglio regionale"

“Torino nord ha chiarito inequivocabilmente che non vuole la mega moschea e ha sfidato le minacce dei maranza per ribadire all'amministrazione comunale che non intendono diventare banlieue in fiamme come in Francia.

In piazza noi Fratelli d'Italia, i primi a scendere in strada contro questo progetto già nel 2021, abbiamo confermato la nostra opposizione in tutte le sedi istituzionali, a partire dall'emendamento alla legge urbanistica che approveremo in consiglio regionale entro ottobre. Sarà un no ad oltranza al Sindaco Lo Russo che sta svendendo Barriera e Aurora al Marocco e ad una confederazione islamica che nulla ha a che vedere con l'integrazione in quella parte della città più in difficoltà” lo dichiarano la Vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli e il Vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, a margine della manifestazione di questa sera all’Ex Nebiolo.