Idee, dialogo e… una Tiramisù Master Experience. Banca BTM mette i Giovani al centro

Che cosa hanno in comune il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di una banca, la Direzione Generale e un gruppo di giovani tra i 18 e i 30 anni? La voglia di costruire il futuro del territorio, naturalmente. E, almeno per un giorno, anche la possibilità di cimentarsi tutti insieme nella preparazione di un tiramisù.

È partito da qui l’incontro tra il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Direzione Generale di Banca Territori del Monviso con i ragazzi e le ragazze dello Young Advisory Board di Next – BTM Young Community - ospitati da IFSE, scuola internazionale di alta cucina e pasticceria, nel castello di Piobesi Torinese - insieme a Fabrizio Racca, rinomato Pastry Chef torinese, celebre per aver rivoluzionato la pasticceria d’autore fondendo l’arte dolciaria con il design industriale.

Obiettivo della giornata: conoscersi meglio, condividere il percorso avviato e aprire un dialogo diretto tra chi guida la banca e chi, con idee, esperienze e sensibilità nuove, vuole contribuire al suo futuro.

Lo Young Advisory Board, infatti, nasce proprio per dare spazio al punto di vista delle nuove generazioni e renderle parte attiva del dialogo tra la banca e il territorio. Non soltanto un “luogo” in cui esprimere opinioni, ma un gruppo chiamato a lavorare concretamente, ascoltare le esigenze dei giovani, individuare opportunità, sviluppare idee e presentare proposte al Consiglio di Amministrazione.

Il confronto con i vertici della banca ha così rappresentato l’occasione per mettere in relazione esperienze diverse, condividere prospettive e cominciare a costruire un linguaggio comune.

E poi, per una volta, niente riunioni intorno a un tavolo istituzionale, ma tutti alle prese con attrezzature da cucina per preparare, dosando sapientemente gli ingredienti proposti, il proprio miglior dolce di sempre!

Grazie all’ospitalità di IFSE e alla collaborazione con Fabrizio Racca, i partecipanti hanno quindi potuto visitare la struttura e cimentarsi nella Tiramisù Master Experience, dividendosi in due gruppi.

Un’attività diversa dal consueto, che ha offerto l’occasione di collaborare in modo informale e conoscersi al di là dei ruoli. Perché ascolto, organizzazione e lavoro di squadra sono importanti sia quando si costruiscono progetti, sia quando si prepara un buon dolce.

La giornata si è conclusa con un pranzo condiviso, proseguendo quel dialogo che Next intende alimentare nel tempo.

Il percorso di Next 26/27 è tracciato: dopo il prossimo incontro dello Young Advisory Board il 14 novembre, sono previsti quattro workshop tematici aperti a tutti i soci della community, due nell’area torinese e due nel fossanese: stay tuned!

L’obiettivo di Banca e YAB è ampliare progressivamente la community, coinvolgendo ragazze e ragazzi con esperienze e interessi differenti e creando nuove occasioni di ascolto e partecipazione nelle aree in cui BTM opera.

«Vogliamo che Next sia sempre più una community aperta, capace di intercettare gli interessi delle nuove generazioni e mettere in relazione i giovani con la banca e il territorio - sottolinea Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso -. Il nostro obiettivo è accompagnare le idee in un percorso concreto, dalla condivisione alla progettazione, favorendo il contributo attivo di ragazze e ragazzi delle nostre Comunità».

Perché costruire il futuro di una banca radicata nel territorio significa anche saper ascoltare chi quel futuro lo vivrà da protagonista. E, ogni tanto, scoprire che conoscersi meglio può cominciare anche da un tiramisù.