Affidi diurni, Canalis (PD) attacca: "Tagli in molte Asl del Piemonte"

"Continuano le picconate della Giunta Cirio all’istituto dell’affido, così importante per tante famiglie in difficoltà. Adesso è la volta degli affidi diurni, che consistono nell’affiancamento diurno del minore e della sua famiglia di origine, per alcune ore del giorno, direttamente a casa del minore o affiancandolo in attività esterne (studio, compiti, sport, tempo libero), o in alternativa presso l’abitazione dell’affidatario", attacca Monica Canalis, consigliera regionale del PD.

"Questa tipologia di affido prevede un rimborso spese o un contributo economico, erogato dalle ASL come copertura dei costi delle compartecipazioni non previste dal DPCM LEA del 2017, e coinvolge un'équipe multidisciplinare di operatori (assistenti sociali, psicologi, educatori).

Negli anni centinaia di minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo hanno beneficiato di questa forma di accompagnamento, con grandi risultati educativi e sollievo per i genitori. Da alcuni mesi, però, molte Asl hanno interrotto questo servizio, per via della spending review richiesta dall’assessore Riboldi, su cui l’assessorato regionale non ha condotto un attento monitoraggio. Il risultato è che, in alcuni casi, sotto la scure dei Direttori delle Asl sono finiti gli affidi diurni per l’assistenza ai minori.

Mi conforta che nel rispondere al mio odierno question time l’assessore Riboldi affermi che “né la Giunta né la Direzione regionale sanità hanno mai dato mandato di effettuare tagli su questa tipologia di prestazione” e che “anche nel 2026 i fondi dedicati alle nuove fragilità verranno re distribuiti alle Asl e utilizzati anche per portare avanti le compartecipazioni relative agli affidi”. Sarà nostra cura controllare che i Direttori delle 12 Asl rispettino quanto dichiarato oggi in Consiglio regionale.

Non si può risparmiare sui minori con necessità speciali e sulle loro famiglie, peraltro in un momento in cui anche il Fondo nazionale per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile (istituito nel 2016 dal Governo Renzi) non è stato rifinanziato dal Governo Meloni", ha concluso Canalis.