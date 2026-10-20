"Il centrodestra boicotta la commissione Toponomastica". Niente piazza Oriana Fallaci (per ora)

Il centrodestra diserta la Commissione Toponomastica del Comune di Torino. Casus belli sarebbe la proposta del vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea di intitolare piazza “Tre Cabine” alla memoria di Oriana Fallaci. A sua volta il capogruppo del M5S Andrea Russi aveva rilanciato, chiedendo di dedicare lo spazio tra via Mercadante e via Cherubini a Tiziano Terzani.

Il centrosinistra in Sala Rossa però non sarebbe stato favorevole all’idea di dedicare uno spazio alla giornalista ed autrice “La rabbia e l’orgoglio” . Da qui la decisione del centrodestra di non prendere parte ai lavori, per non vedersi bocciare la richiesta.

I commenti

“Il risultato – commenta Russi - è che non si è fermata soltanto la discussione su Barriera di Milano, ma anche l’esame di molte altre proposte. E’ grave trasformare la toponomastica in un terreno di scambio tra partiti. Oggi c’erano anche proposte presentate da cittadini, associazioni e realtà del territorio che nulla avevano a che fare con Fallaci o Terzani e che sono rimaste bloccate”.

Ad intervenire anche il consigliere di maggioranza Silvio Viale, che chiarisce: “Io sono favorevole a dedicare un giardino ad Oriana Fallaci ed invito il centrosinistra a rifletterci, ritenendo però scandaloso che il centrodestra non abbia posto la questione nella sede idonea, boicottando la Commissione Toponomastica, quando bastava dichiararsi assente dopo avere dato la presenza”.