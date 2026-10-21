Legalità ed economia al centro dei "Nuovi Cantieri di Educazione Civica": gli studenti del Sella Aalto Lagrange in Prefettura

Prosegue il ciclo di incontri con le scuole torinesi denominato Nuovi Cantieri di Educazione Civica, che impegna le istituzioni ad aprirsi e a costruire un dialogo su temi di cultura della legalità vicini agli interessi dei più giovani. Prefettura, Consiglio comunale di Torino, Forze di polizia e Ordine dei Giornalisti sono dal 2023 protagonisti degli incontri. Il 20 ottobre 2026 nella Sala degli Specchi della Prefettura, è toccato a cinquanta studenti della 3°D, 4° e 5° A, dell'I.I.S. Sella Aalto Lagrange, che hanno dialogato sulla legalità economica e finanziaria.

Durante l'incontro, il Capitano della Guardia di Finanza Cristina Sticchi ha illustrato le principali attività del Corpo, spiegando il lavoro quotidiano dell'istituzione per garantire trasparenza e correttezza nei contesti economici e finanziari.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e agli illeciti economici. L'incontro ha inoltre sottolineato l'importanza di comportamenti responsabili e consapevoli, evidenziando come la cittadinanza attiva e rispettosa delle regole rappresenti un contributo fondamentale per la comunità.

Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Stefano Tallia ha messo in guardia le classi dai rischi derivanti dalla disinformazione e dalle fake-news: "Non tutto ciò che leggete corrisponde al vero. È necessario distinguere tra fonti autorevoli come lo sono le testate giornalistiche e fonti che invece non lo sono e il cui interesse può essere quello di creare confusione nell'opinione pubblica. Un rischio che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale diventa ancor più grande. Come diceva il grande poeta Bertold Brecht, bisogna imparare a dubitare: solo in questo modo si può crescere da cittadini informati e quindi liberi".

La partecipazione degli studenti è stata attiva, hanno dimostrato interesse verso il tema della legalità economica e verso il lavoro delle istituzioni che quotidianamente tutelano l'ordine e la giustizia.

Gli studenti hanno anche avuto l'opportunità di visitare alcune sale storiche del Palazzo della Prefettura, tra le quali il Gabinetto Cavour, accompagnati da una rappresentante della Prefettura. Un'esperienza che intende promuovere una maggiore conoscenza tra gli studenti delle istituzioni italiane.

La Prefettura conferma così il proprio impegno nel promuovere momenti di formazione civica e della partecipazione attiva, offrendo agli studenti strumenti concreti per comprendere da una parte la storia e il ruolo delle istituzioni nel contrasto alle attività illecite e dall'altra l'importanza della loro partecipazione attiva alle dinamiche istituzionali, per assimilarne il senso, percepirne la vicinanza, e per stimolare riflessioni critiche e consapevoli sulle proprie responsabilità civiche.

Gli incontri proseguiranno, due volte al mese, fino alla fine del mese di maggio (alternativamente uno in Prefettura e uno presso la sede del Consiglio comunale di Torino) si parlerà di cyberbullismo, di violenza di genere, di autonomie territoriali, dei diritti dello straniero, della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della difesa dell'ambiente, della protezione civile, delle autonomie territoriali, della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, ed ancora della necessità di creare una coscienza critica nei confronti del mondo dell'informazione, dei rischi connessi all'uso dei social network ed il loro corretto impiego.