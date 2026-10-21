Banksy torna protagonista a Torino: la critica sociale dello street artist raccontata a Palazzo Barolo [FOTO]

L'esposizione non autorizzata di Banksy torna a Torino dopo la prima mostra a Porta Nuova. Questa volta la location scelta dagli organizzatori Artful Contemporary invade gli spazi di Palazzo Barolo con un vero e proprio museo dedicato allo street artist di Bristol. Fino al 31 gennaio 2027, la mostra "Banksy - Street is the Museum" racconta il lavoro dell'enigmatico artista, la cui identità ancora aleggia nel mistero, sebbene numerose indiscrezioni lo identificano con Robin Gunningham.

"In mostra - spiegano i curatori - si vedranno i suoi ultimi lavori. La città di Torino è perfetta per ospitare il suo lavoro perché qui sulla strada c'è la vita. Qui ci sono persone di etnia diversa che vivono e combinano la loro cultura insieme e poi la riflettono sui muri. Penso che si sposi perfettamente con il modo di pensare e di lavorare di Banksy".

Un percorso immersivo aggiornato con tanto di riproduzioni della cabina telefonica "Spy Booth" di Cheltenham, andata distrutta nell'agosto 2016 e di ingresso del Wallet Off Hotel a Betlemme, ma anche di un sacco da boxe con cui poter prendere a pugni l'immagine di Winston Churchill.

Lungo le labirintiche pareti oltre 150 opere, tra tra riproduzioni, installazioni, fotografie, video e graffiti, il pubblico può così avvicinarsi ad alcune delle opere più significative di Banksy da Flower Tower a Girl with balloon, da Napoleone a Steve Jobs, alcuni dei quali ormai sono stati cancellati o distrutti. Murales che diventano riflessioni sui grandi temi della contemporaneità: guerra, pace, consumismo, migrazioni, disuguaglianze, ambiente, diritti civili. Argomenti che si traducono in immagini incisive e di critica sociale.

La mostra non vuole essere però solo una narrazione dell'opera dell'artista, ma anche una più ampia riflessione sulla street art che come tutta l'arte di strada rischia spesso di scomparire. "Attraverso le nostre ricostruzioni - aggiungono i curatori - non restituiamo solo vita a queste immagini ma contribuiamo a preservare un movimento artistico e a far sì che i suoi messaggi continuino a sfidare, ispirare e provocare il pubblico".