Quanto costa un sito web a Torino nel 2026: la guida per imprese e professionisti

Chi ha un’attività a Torino e ha chiesto qualche preventivo per un sito web lo sa bene: le cifre possono andare da poche centinaia a diverse migliaia di euro, per quello che sembra lo stesso lavoro. Un ristorante in Vanchiglia, uno studio professionale in Crocetta e un’impresa edile della cintura si trovano spesso davanti alla stessa domanda: quanto è giusto spendere?

«La differenza di prezzo dipende da cosa c’è dietro al sito, non da come appare in homepage», spiega Emanuele Carcerano, fondatore di DSI Design, agenzia torinese che dal 2009 si occupa di creazione di siti web a Torino. «Un sito per un’attività locale deve prima di tutto farsi trovare da chi cerca in città, funzionare bene da smartphone e trasformare le visite in contatti. Due siti possono sembrare uguali, ma solo uno dei due fa davvero questo lavoro.»

Le tre strade possibili e quanto costano

Il fai da te. Le piattaforme che permettono di creare un sito in autonomia costano in genere tra i 10 e i 40 euro al mese. Sono una soluzione valida per chi parte da zero e ha tempo da dedicarci, ma richiedono di occuparsi da soli di testi, immagini e posizionamento su Google. Il risultato dipende interamente dalle competenze di chi lo costruisce.

Il freelance. Un professionista singolo può realizzare un sito vetrina con una spesa indicativa tra i 500 e i 1.500 euro. È una scelta che può funzionare bene, a patto di verificare cosa è incluso e chi seguirà il sito dopo la pubblicazione.

L’agenzia. Per un sito aziendale curato da un team, con analisi, design, sviluppo e ottimizzazione per i motori di ricerca, i prezzi partono di solito intorno ai 1.500-2.000 euro e salgono con il numero di pagine e le funzionalità richieste. Per un negozio online o una piattaforma su misura il budget cresce ulteriormente.

Cosa dovrebbe sempre includere un sito professionale

Al di là del prezzo, ci sono alcuni elementi che fanno la differenza tra un sito che porta clienti e uno che resta una vetrina vuota:

Ottimizzazione per le ricerche locali , perché chi cerca “idraulico Torino” o “commercialista San Salvario” trovi proprio la tua attività.

, perché chi cerca “idraulico Torino” o “commercialista San Salvario” trovi proprio la tua attività. Una versione mobile curata : oggi la maggior parte delle ricerche di servizi locali parte dallo smartphone.

: oggi la maggior parte delle ricerche di servizi locali parte dallo smartphone. Velocità di caricamento : un sito lento perde visitatori ed è penalizzato da Google.

: un sito lento perde visitatori ed è penalizzato da Google. La possibilità di modificarlo in autonomia , senza dover chiamare un tecnico per ogni foto o orario da aggiornare.

, senza dover chiamare un tecnico per ogni foto o orario da aggiornare. Strumenti di misurazione , per sapere quante persone visitano il sito e quante poi ti contattano.

, per sapere quante persone visitano il sito e quante poi ti contattano. Assistenza dopo la pubblicazione, almeno per i primi mesi.

I costi nascosti da conoscere prima di firmare

Spesso il preventivo iniziale non racconta tutto. Le voci da chiarire sono soprattutto tre: il rinnovo annuale di dominio e hosting, la manutenzione tecnica e gli aggiornamenti di sicurezza, e il costo delle modifiche successive. «Capita spesso che un’azienda arrivi da noi con un sito pagato poco, ma che non può modificare da sola e che non le appartiene davvero», racconta Carcerano. «È importante che dominio e contenuti siano intestati al cliente fin dal primo giorno.»

Le domande da fare prima di scegliere

Prima di accettare un preventivo, vale la pena chiedere:

Il dominio sarà intestato a me?

Potrò modificare testi e immagini da solo?

Il sito sarà ottimizzato per farsi trovare su Google nella mia zona?

Cosa succede dopo la pubblicazione: chi mi assiste e a quale costo?

Quanto costerà mantenerlo ogni anno?

Potete mostrarmi siti realizzati per attività simili alla mia?

Le risposte a queste domande dicono molto più della cifra finale.

Un investimento, non una spesa

Per molte attività torinesi il sito è diventato il primo punto di contatto con i clienti: è lì che si controllano orari, servizi e recensioni prima di telefonare o passare in negozio. Scegliere in base al prezzo più basso può sembrare un risparmio, ma un sito che nessuno trova finisce per costare di più, in termini di clienti persi.

Il consiglio degli esperti è semplice: confrontare almeno due o tre preventivi dettagliati voce per voce, chiedere esempi concreti di lavori già realizzati in città e valutare non solo quanto costa il sito oggi, ma quanto potrà far crescere l’attività domani.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.