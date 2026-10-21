EnjoyBooK, il 22 ottobre al via la nuova stagione con "Dialoghi di Valore"

Prende il via il prossimo 22 ottobre la nuova, stagione di “EnjoyBook – Il potere delle idee”, la rassegna culturale ideata e prodotta da Enjoycom che trasforma il Teatro Juvarra di Torino (Via Juvarra 13) in uno spazio vivo e aperto di racconto, ascolto e confronto. Fino a maggio 2027, la manifestazione proporrà un percorso scandito da 10 appuntamenti serali pensati per abbattere le barriere tra palco e platea, portando in scena storie di libertà e visione, percorsi professionali, scelte controcorrente e riflessioni autentiche guidate dai protagonisti della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dello sport italiano.

Il Primo Appuntamento

Ad inaugurare il nuovo cartellone, giovedì 22 ottobre alle ore 20:15, sarà la serata speciale intitolata “DIALOGHI di VALORE”. Sul palco del Teatro Juvarra, tre voci autorevoli e differenti del panorama culturale e mediatico italiano — Hoara Borselli, Suor Anna Monia Alfieri e Marco Rizzo — daranno vita a un confronto aperto ed incisivo sui grandi temi del nostro tempo: dall’informazione ai diritti, dalla solidarietà alle prospettive sul futuro. Un dibattito intenso nato per raccontare l’Italia di oggi e interrogarsi su quella di domani, ponendo al centro informazione, impegno e responsabilità per un futuro più umano.

A condurre l’incontro sarà Marco Graziano, inviato Mediaset, in un appuntamento pensato per andare “oltre la notizia” e dare voce alle storie che meritano di essere ascoltate. Nel corso della serata verranno consegnati il Gianduiotto d’Oro, l’opera firmata Chiantor e divenuta simbolo dell’eccellenza culturale e sociale della rassegna e l’omaggio offerto da My Style Bags, con il loro borsone iconico con le cifre logate

L’esperienza prenderà il via fin dalle ore 20:00 con l’esclusivo momento conviviale che caratterizza la rassegna, per poi proseguire con lo spettacolo sul palco alle ore 21:15. I biglietti d’ingresso per il singolo evento — al costo di 33 €, di cui 3 € devoluti in beneficenza alla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro di Candiolo — sono disponibili in prevendita online sul circuito ufficiale Mailticket (all’indirizzo: www.mailticket.it/evento/55426/dialoghi-di-valore).

Molto più di uno spettacolo, un’esperienza conviviale completa

A rendere EnjoyBook una proposta unica nel panorama culturale torinese è il mix di eccellenze enogastronomiche, spettacolo e musica. Dalle 20:00 alle 21:15, le porte del Teatro Juvarra si aprono per accogliere il pubblico con un percorso di degustazione esclusivo compreso nell'esperienza della serata: un’inimitabile combinazione tra musica dal vivo con la Band Golden, la degustazione di profumati aromi del Caffè Lavazza, 5 signature cocktails firmati Carpano e Branca, le raffinate bollicine del Consorzio Asti DOCG, la dissetante Acqua Eva e un light dinner d’eccellenza curato da Gerla. Un momento di convivialità ad alta qualità pensato per favorire relazioni, dialogo e networking in un'atmosfera elegante e accogliente come in un moderno café chantant.

Un Calendario di 10 Serate e Grandi Testimonianze

Il cartellone 2026/2027 si articola in 10 serate a cadenza periodica, dal 22 ottobre 2026 al 15 maggio 2027. Ogni evento vedrà sul palco volti noti dell'imprenditoria, del giornalismo d'inchiesta, del costume, della cultura e del mondo sportivo — Hoara Borselli, Suor Monia Alfieri, Marco Rizzo, Paolo De Chiesa, Piero Gros, Cristiano Malgioglio, Giulio Base, Enzo Miccio, Niccolò Branca, Ivan Zazzaroni, Arturo Brachetti, Francesca Barra, Claudio Santamaria e tanti altri ospiti affiancati dai conduttori d'eccezione Annamaria Bernardini de Pace e Marco Graziano.

Ogni serata approfondirà una tematica chiave — dai “Dialoghi di Valore” alle sfide “Oltre il limite verso la vetta”, passando per “Il gusto di osare” e le grandi storie di vita — arricchita dall’omaggio offerto da My Style Bags, con il loro borsone iconico con le cifre logate e dalla consegna del prestigioso Gianduiotto d’Oro firmato Chiantor, il riconoscimento assegnato alle personalità che si sono distinte per il loro valore professionale, sociale e umano.

Struttura Oraria di Ogni Serata:

· Ore 20:00 – Apertura porte, accoglienza, musica dal vivo ed esclusivo percorso conviviale (Caffè Lavazza, Light Dinner Gerla, Cocktail Carpano/Branca & Bollicine Asti DOCG, Acqua Eva).

· Ore 21:15 – Inizio della serata-spettacolo con interviste, testimonianze e consegna del Gianduiotto d'Oro.

· Ore 23:30 – Conclusione della serata con foto ricordo e firma copie.

Accanto al valore dell'esperienza conviviale, la rassegna rinnova con forza la propria vocazione sociale: parte del ricavato di ogni serata — nello specifico 3 euro per ciascun biglietto acquistato (costo biglietto 33 euro) — viene devoluto in beneficenza alla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro di Candiolo (Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS), consentendo a ciascun partecipante di trasformare una serata di cultura e intrattenimento in un gesto concreto di supporto alla ricerca scientifica.

INFO: Teatro Juvarra, via Juvarra 13, www.teatrojuvarra.it