Liceo Volta occupato, la voce degli studenti: "No al riarmo e ai tagli, riprendiamoci il futuro!"

Li abbiamo accusati di essere passivi, indifferenti, “sdraiati”, eppure in questi giorni i nostri giovani stanno ribaltando ogni stereotipo. Li abbiamo visti gremire le piazze, li abbiamo sentiti urlare nei cortei, si sono barricati nelle scuole e nelle università.

La protesta che sta infiammando l’Italia dopo essere divampata da settimane in tanti Paesi europei, ci parla di una nuova generazione che vuole riprendersi il proprio futuro e pretende di contare.

E’ questa l’aria che si respira al Liceo Volta, scuola ancora occupata, come ci dichiarano alcuni dei ragazzi che presidiano l’ingresso dell’Istituto. “Stiamo occupando, – spiega Simone Stevano della VA –, per le recenti manovre economiche che destinano sempre più fondi al settore militare e meno alla scuola e per le problematiche legate all’edilizia scolastica, qui in Piemonte ed un po' ovunque nel nostro Paese. Vogliamo dare un segnale forte affinché in futuro vengano fatte scelte diverse. Le posizioni tra noi sono comuni in certi casi, mentre diverse in altri, ma quello che ci accomuna tutti è una forte opposizione verso il riarmo. Nell’assemblea di ieri mattina abbiamo anche parlato di obiezione di coscienza: è stato un momento utile per confrontarci e per capire meglio cosa sta accadendo attorno a noi”.

“L’occupazione – interviene Filippo Luison della V CS-, è la forma di protesta che dimostra meglio la nostra rabbia contro un sistema che non ci dà fondi: non siamo contro gli insegnanti né contro la Preside del Volta, ma siamo contro un sistema che non ci permette di avere pari opportunità e che tollera carenze strutturali e precariato. Sono tante le scelte di chi ci governa che non condividiamo, ma sicuramente il filo conduttore è essere contro la guerra”.

"Insegnanti e personale ATA, al contrario - aggiunge Simone - ci sono stati vicino e si sono dimostrati solidali nei nostri confronti, qualcuno per esempio ci ha portato del cibo e molti docenti, a prescindere da quale fosse il loro punto di vista sulla questione, la mattina in cui abbiamo occupato sono rimasti nei paraggi, cercando di controllare e presidiare la zona della scuola, perché preoccupati per la nostra incolumità”.

Occupare dunque diventa per gli studenti un modo per esprimere il loro dissenso, informarsi, discutere, sentirsi parte attiva di una società nella quale rivendicano un ruolo da protagonisti, ma è anche un’opportunità per stare insieme in una scuola che consente poche occasioni di socialità.

“Ci sono stati momenti in cui abbiamo cercato di creare gruppo - continua Simone -, assemblee in cui sono stati coinvolti tutti gli studenti, cineforum, dibattiti. Abbiamo discusso per esempio sul film Diaz, legato al tema del G8 e del rapporto con le forze dell’ordine che in queste situazioni appare spesso problematico, anche se in questi giorni abbiamo fatto un’esperienza opposta, grazie in particolare ai due carabinieri che hanno seguito la nostra occupazione: ci siamo resi conto di come la loro presenza sia stata fondamentale".

Anche Filippo ribadisce l’opportunità di aver fatto nuove conoscenze e la consapevolezza di non essere soli, così come Alessia Lepore della VA: “Uno degli obiettivi principali a cui la scuola dovrebbe tendere è la creazione di spazi di che consentano agli studenti anche di classi diverse di condividere idee ed esperienze, come è successo in questa occasione; però purtroppo gli edifici spesso non lo permettono”.

In merito alle prospettive per il futuro della protesta i ragazzi hanno le idee chiare: “Abbiamo intenzione di coordinarci con gli altri collettivi che hanno portato avanti le loro occupazioni per cercare di rendere concreto questo movimento – spiega ancora Simone –, provando a portare le varie esigenze degli Istituti alle Istituzioni locali e nazionali, cercando di trovare almeno delle soluzioni per quelle situazioni che sono legate all’edilizia. A tal proposito, come momento di conclusione di questa nostra esperienza stiamo preparando un documento di restituzione per esprimere la nostra voce”.

“Non siamo la generazione del disimpegno - continua Simone- sempre più dati infatti confermano l’interessamento alla politica da parte dei giovani, che spesso cercano anche sui social le informazioni per cercare di capire cosa accade: tutto questo movimento ne è sempre più una prova tangibile. Del resto dalla partecipazione alle manifestazioni Fridays for Future a quelle per Gaza dello scorso anno fino a queste contro il riarmo, si è proprio visto un cambio di passo rispetto al passato”.

“Questo risveglio degli studenti- conclude Filippo - è legato al deterioramento delle condizioni sociali ed economiche in atto da diversi anni e che ha portato, come si vede nelle piazze, alla presenza di numerosi giovani che protestano pacificamente e che sono la maggior parte, ma anche ad episodi violenti che spesso vengono strumentalizzati, ma che purtroppo rappresentano anch’essi uno specchio della società in cui viviamo e che sono anche la conseguenza di alcune scelte sbagliate fatte negli anni”.