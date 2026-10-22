Planet Idea, stipendi in ritardo e futuro incerto: a Torino lavoratori in sciopero

Stipendi in ritardo, tutele sospese e nessuna certezza sul futuro. Oggi i lavoratori della Planet Idea incroceranno le braccia, nell'ambito di uno sciopero proclamato dalla Fisascat CISL A.M. Torino Canavese: dalle 14 alle 16 è previsto un presidio dalla sede aziendale di corso Stati Uniti 45.

Dalla progettazione smart alla vertenza

Nata a Torino nel 2015 come start up ingegneristica innovativa, Planet Idea si occupa di progettazione smart di edifici, complessi residenziali e quartieri: le ultime commesse arrivano dal Brasile e dall'India. Nel capoluogo piemontese ci sono circa una cinquantina di dipendenti, che oggi chiedono risposte sui pagamenti e sulle prospettive occupazionali. Una realtà oggi alle prese con una vertenza che riguarda le retribuzioni e la continuità del lavoro.

La testimonianza: "Ultimo stipendio pagato a luglio"

"Ultimo stipendio pagato risale a luglio", racconta una dipendente. "Abbiamo inoltre - chiarisce - dieci mesi di buoni pasto arretrati, sono state sospense le coperture assicurative sanitarie e una parte dei contributi non è stata versata Non c’è piano concreto di rilancio da parte dell'azienda, noi scioperiamo per questo".

Da aprile 2025 è stata attivata un anno di cassa integrazione, seguita da altri sei mesi di contratto di solidarietà: entrambe misure attivitate alla massima percentuale.

Le richieste del sindacato

La Fisascat chiede un calendario certo per il pagamento degli arretrati, il ripristino delle tutele sospese e un piano industriale sostenuto da investimenti concreti. Le criticità sono state portate all’attenzione del consiglio di amministrazione e di Stefano Buono, presidente della holding che controlla interamente Planet Idea.

"Chiediamo con forza ai soci un atto di responsabilità", dichiara Matteo Rossi della Fisascat CISL Torino. La richiesta è che gli impegni si traducano in risorse e garanzie occupazionali. Se non esistono le condizioni per assicurare continuità all’azienda, il sindacato sollecita una comunicazione esplicita: "I lavoratori hanno diritto a conoscere la realtà per poter decidere del proprio futuro".