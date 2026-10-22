Basket Torino e Iren rinnovano la partnership: la multiutility confermata Gold Sponsor per la stagione 2026/27

Basket Torino e Iren hanno siglato il rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione anche per la stagione sportiva 2026/27. La multiutility, attiva nei settori dell'energia, dei servizi idrici e ambientali, mantiene così la qualifica di Gold Sponsor della società torinese.

Il legame tra la società di pallacanestro e l'azienda si rinnova fin dalla fondazione del club gialloblù. Oltre al sostegno alla prima squadra impegnata nel campionato, l'accordo prevede il proseguimento delle attività e delle iniziative dedicate agli spettatori del Pala Gianni Asti, orientate in particolare alle famiglie e ai giovani.

Soddisfazione per il prolungamento dell'intesa è stata espressa dal presidente di Basket Torino, Bruno Palombella: "Il rinnovo della partnership con Iren è per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Parliamo di uno sponsor storico di Basket Torino che, nel corso degli anni, ha dimostrato una vicinanza costante al progetto sportivo del club. La continuità di questo rapporto rappresenta un valore importante, in una fase in cui stiamo lavorando per costruire insieme il futuro gialloblù e rafforzare il coinvolgimento della nostra comunità. Ringraziamo Iren per la fiducia e per la volontà di proseguire insieme a noi questo percorso".

Per il Gruppo Iren ha commentato il direttore Comunicazione e Relazioni Esterne, Francesco Castellone: "Confermiamo con convinzione il nostro sostegno a Basket Torino, una realtà con cui condividiamo da anni un percorso fatto di presenza sul territorio, attenzione ai giovani e vicinanza alla comunità. Come Gruppo crediamo nel valore dello sport come strumento di crescita e partecipazione: in questa prospettiva, il rinnovo di questa partnership conferma la volontà di proseguire una collaborazione che traduce la nostra visione di sostenibilità, intesa in termini sociali e di vicinanza al territorio".