Triathlon, il giovane Gabriele Ribolzi si prepara alla nuova stagione in sella alla CBT ITALIA Mystero

Una nuova bicicletta e tanta voglia di migliorarsi. Gabriele Ribolzi, giovane atleta di triathlon, ha scelto la CBT ITALIA Mystero per accompagnarlo negli allenamenti e nelle competizioni, con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione agonistica.

La scelta nasce dalla collaborazione tra CUNEO 1198 ASD TRITEAM e CBT ITALIA, una sinergia che punta a garantire agli atleti il massimo della performance attraverso biciclette ad altissime prestazioni, capaci di coniugare innovazione tecnologica, leggerezza e aerodinamica, accompagnandoli negli allenamenti e nelle competizioni.

«La Mystero è unica. Quando l'ho portata a casa per la prima volta non mi sembrava vero. Mi hanno colpito subito l'aerodinamica della bicicletta e la precisione della cambiata», racconta Gabriele.

Ma è soprattutto su strada che il giovane triatleta ha potuto apprezzarne le caratteristiche.

«Quando la guido mi sento molto sicuro, soprattutto nelle discese più impegnative. Per il triathlon è perfetta perché riesce a combinare reattività e leggerezza».

Per Gabriele, la nuova CBT ITALIA Mystero rappresenta un elemento importante nella preparazione atletica. L'obiettivo è continuare a migliorare la propria condizione fisica e arrivare ad aprile al massimo della forma, pronto ad affrontare le prossime sfide sportive.

Un percorso che unisce la passione di un giovane atleta alla tecnologia di CBT ITALIA, azienda cuneese specializzata nella realizzazione di biciclette e telai di alta gamma.

E se dovesse descrivere la sua nuova compagna di allenamenti in sole tre parole, Gabriele non avrebbe dubbi: «Comodità, aerodinamica e reattività».





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