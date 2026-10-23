Sorrisi che crescono in montagna: in mostra le foto su Geymonat e altri giovani pastori

A colpirlo tutte le volte che guarda le immagini che ha scattato è il sorriso puro che Federico Geymonat non ha perso crescendo e la leggerezza con cui affronta le fatiche della montagna. Il torinese Aurelio Sartor ha seguito fotograficamente per 12 anni il giovane pastore di Bobbio Pellice, ritraendolo nella routine quotidiana tra scuola, stalla e alpeggi, nei momenti di festa della Fîra ’d la Pouià e della Fîra ‘d la Calà, nell’interazione con i genitori Gabriella Comba e Daniele Geymonat.

Alcune di queste immagini sono esposte alla mostra ‘Pastorizia e pastori a Bobbio Pellice’, visitabile all’ex Dogana reale (via Sibaud 1), sabato 24 dalle 9,30 alle 12, dalle 13 alle 18,30, e domenica 25 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16, in occasione della Fîra ’d la Calà.

L’incontro con il piccolo Federico e con sua madre

“Accanto alle foto di Federico alla mostra ci sono anche i ritratti di altri giovani pastori protagonisti delle mie foto dal 2006, anno in cui ho iniziato a frequentare la valle e ad andare incontro alle transumanze in discesa dalla Conca del Pra e dalla zona del rifugio Barbara Lowrie” racconta Sartor che ha già dedicato alla Valle un progetto fotografico sulla Crumière.

Tra tutti quei bambini che tenevano a bada mandrie e greggi, uno l’aveva colpito in particolare nel 2014: “Federico aveva un sorriso puro e poi ero ammiravo l’orgoglio con cui lo guardava sua madre – rivela Sartor –. Le si illuminavano gli occhi ogni volta”.

Così, d’accordo con i genitori, il fotografo ha cominciato a ritrarre il bambino di appena 5 anni, seguendolo poi nel corso degli anni fino agli scatti realizzati l’estate dello scorso anno all’alpeggio del Giulian. “Ora Federico ha 17 anni ed è un ragazzone di un metro e settantacinque, eppure ha mantenuto un sorriso puro che incanta” aggiunge.

“Così tutti sanno come si vive in montagna”

Alcune immagini sono già state esposte nelle settimane scorse a Nichelino nella Sala Mattei dove ha potuto vederle proprio il protagonista: “È stato un piacere vedermi nelle foto ma per me è ancora più importante sapere che così anche le persone che non sanno come si vive, e cosa succede, in montagna, possano rendersene conto” commenta soddisfatto Geymonat.

Il ragazzo ha terminato lo scorso anno l’Istituto agrario di Osasco e ora si occupa delle capre che alleva in borgata Campi e che d’estate porta al Giulian: “Nel periodo autunnale raccolgo le castagne che mi servono come provviste per le capre ma che in annate buone come questa riesco anche a vendere” aggiunge. Lui è anche tra i giovani organizzatori delle fiere di Bobbio Pellice dedicate alla salita e alla discesa degli alpeggi.

Sono due le foto a cui Geymonat è particolarmente legato perché rappresentano due stagioni della sua vita: “Tra le ‘vecchie’ sicuramente la foto in cui apro la sfilata delle mucche di mio papà proprio durante le fiera – racconta –. Tra le recenti invece amo quella che Aurelio ha scattato in stalla, mentre tengo in mano un secchio e accarezzo una delle mie caprette”.