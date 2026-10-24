Stanotte torna l’ora solare: ricordiamo di portare le lancette degli orologi indietro di 60 minuti

Le giornate si stanno accorciando già da un po’ di tempo, le notti si allungano e la passeggiata serale non suona più così allettante. Nella notte di oggi, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, lasceremo l’ora legale per tornare a quella solare.

Lancette indietro di un'ora

Molti lo vedono come il segno ufficiale dell’inizio della stagione invernale, ma la buona notizia è che si otterrà un’intera un’ora in più a letto la mattina, tra sabato e domenica dell’ultimo weekend di ottobre. Stanotte alle 3 – quando le lancette degli orologi torneranno indietro di un’ora - computer, smartphone, tablet si aggiornano automaticamente, perciò nessuna inutile levataccia notturna. Per quanto riguarda orologi e sveglie analogiche, ricordatevi solo di rimettere le lancette indietro di un’ora quando ci svegliamo o poco prima di addormentarci.

Gli esperti ci avvertono ormai da anni che ogni cambio di orario comporta un piccolo squilibrio al nostro bioritmo, una specie di mini effetto jet lag, le cui conseguenze possono perdurare anche un mese. Quindi per un po’ potremmo sentirci più stanchi e più di cattivo umore del solito in ufficio. L’ora del passaggio fra “legale” e “solare” è stata scelta perché è il momento di minor traffico ferroviario della giornata. In questo modo si riducono al minimo i rischi di disallineamenti degli orari programmati per gli arrivi e le partenze.

Il risparmio energetico

Perché il cambio di ora “legale” ed “ora solare” due volte all’anno? Lo scopo principale per il quale viene attuata si lega al risparmio energetico, sfruttando maggiormente le ore di luce. Infatti, modificando l’orario si riesce ad utilizzare meno l’illuminazione elettrica. L’ora legale, adottata per la prima volta nel 1916 come misura di guerra e in via definitiva in Europa nel 1996, è stata ideata allo scopo di massimizzare la luce naturale disponibile in base alle attività umane, riducendo i consumi nazionali.

L’appuntamento con il ritorno dell’ora legale è nella notte fra il 27 ed il 28 marzo 2027, nel weekend di Pasqua.