Un mosaico da record invade piazza Campidoglio: Settimo si colora con Paraculissima [VIDEO]

Torna Paraculissima e lo fa in grande. La mostra-concorso più irriverente e popolare di Settimo Torinese è pronta per la seconda edizione, dal 30 ottobre al 1° novembre alla Biblioteca di Settimo. E quest'anno punta dritta al Guinness World Record.

Mosaico a cielo aperto

Succederà in piazza Campidoglio. L'artista Osvaldo Neirotti sta dipingendo a mano uno per uno 60 mila sampietrini, trasformando lo spazio davanti alla biblioteca in un enorme mosaico a cielo aperto. Mille metri quadrati di colore che diventeranno l'opera urbana più grande mai realizzata e che verrà donata alla città.

La formula rimane quella che l'anno scorso ha spiazzato tutti. L'ironia è la cifra, la provocazione è seria: cos'è davvero l'arte? E chi può decidere cosa è artistico e cosa no? A Paraculissima non ci sono giurie blasonate. A votare è il pubblico, diviso tra "esperti" e "fruitori", a prescindere dall'esperienza. E le opere non si vendono, si barattano. Per restituire all'arte un valore vero, non speculabile.

A lanciare la sfida è come sempre l'Associazione Colori Quadri. "Il vero significato di un'opera non è il saper raggiungere le persone?", si chiede la direttrice artistica Emanuela Guarino, che di questa edizione ha voluto allargare ancora di più il perimetro.

Ed è qui che scatta il sottotitolo di quest'anno: "Tutta l'arte per tutti". Non solo quadri e sculture. In programma ci sono concerti, la storia della grafica delle copertine dei dischi, magia e illusionismo, burattini, sand art, fumetto e persino cucina.

Cucina, magia e musica

Un'idea precisa, spiega Guarino: esplorare quelle forme d'arte che di solito non ci vengono in mente per prime. Per questo sono entrate la cucina, la magia, i racconti di come la musica e la moda sono cambiate insieme. Ma il filo rosso resta uno: se l'arte deve essere per tutti, deve stare nei luoghi di tutti, sempre fruibili. Da qui la scelta dell'arte urbana.

"È interessante perché le persone quasi non si accorgono di starne fruendo, ma abituano alla bellezza i propri occhi - racconta la direttrice artistica - È una didattica naturale, che abitua a cercare di stare in luoghi armonici".

Un patrimonio lasciato alla città, aggiunge, per restituire la generosità con cui l'amministrazione e Settimo hanno accolto la manifestazione. Con una particolarità: "Non sono opere eterne, cambiano col tempo, magari svaniscono. Sono l'espressione dell'anno e del momento che stiamo vivendo". A dare il senso dell'operazione è proprio l'artista. La sua nuova opera si chiama "Inconscio".

"L'idea è creare un'opera perché la gente cammina e non osserva intorno, non guarda, non vede, non viaggia, vive in un limbo come l'inconscio", spiega Neirotti. Un lavoro di circa mille metri quadrati che "cambierà per sempre il volto della piazza, soprattutto visto dall'alto". In questi giorni, racconta, c'è già stupore: bambini che giocano, abitanti dei palazzi che scendono apposta perché dal terzo, quarto, quinto piano, invece del solito grigio, vedono esplodere il colore.

Azzurro, blu e viola

E i colori non sono casuali: "Sono i colori della psiche, l'azzurro, il blu, il viola che caratterizzano ogni persona. Ognuno ha un proprio background e si riconoscerà in alcune parti più consone alla sua psicologia inconscia".

Cuore pulsante restano artisti e pubblico. "I nostri protagonisti sono sempre gli artisti che partecipano gratuitamente e le persone che vengono a vedere la mostra e decideranno il vincitore", sottolinea il presidente di Colori Quadri Roberto Fraternali. Con le novità: il fumetto, l'arte culinaria con le Lady Chef, la grafica raccontata da un critico musicale sulle copertine dei dischi, la cinematografia dal Muuh Film Festival, la musica e gli amici del Circolo della Magia.

Tra le novità di quest'anno anche un terzo premio dedicato alle opere collettive, pensato per le realtà del Terzo settore, e lo spazio "Settimo in vetrina" dedicato al Lucca Comics and Games, con opere di grandi disegnatori e l'intervista registrata a un maestro del fumetto italiano, Bruno Bozzetto.

Il programma

Il programma si apre venerdì 30 ottobre alle ore 16 con il concerto della piccola orchestra Banda Larga. Alle ore 17 è prevista l'inaugurazione con la sindaca Elena Piastra e le autorità cittadine, occasione in cui sarà possibile visitare l'esposizione delle opere in concorso, la mostra di fumetti a cura di Mercury Comics e la piazza dipinta di Osvaldo Neirotti.

Si prosegue sabato 31 ottobre, nel segno di Halloween, con due spettacoli di magia a cura del mago Tric e Trac alle ore 11 e alle ore 14. Alle ore 16 è in programma lo spettacolo di burattini a cura della Vecchia Soffitta, mentre alle 17.30 si terrà Parafifissima, una selezione di cortometraggi a tema Halloween.

Domenica 1 novembre alle ore 11 appuntamento con I vestiti della musica di e con Paolo Mazzucchelli. Alle 12.30, in occasione dei trent'anni delle Lady Chef, è prevista la presentazione del libro Lady Chef, cucina e talento. Alle ore 15 andrà in scena lo spettacolo di magia e sand art con Beppe Brondino e Madame Zorà. Alle ore 17 si chiude con l'assegnazione dei premi Paraculissimo, Critica Paracula e Gran Paraculo da parte dell'associazione ColoriQuadri e delle autorità cittadine.

Per tutta la durata dell'evento sarà attiva anche Paracomics, sezione speciale dedicata al fumetto. A Paraculissima è vietata la vendita delle opere, l'unica forma di scambio ammessa è il baratto.