Dal 30 ottobre al 1° novembre Con "Altissime" Torino incontra le sue montagne

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre torna in piazza Vittorio Veneto "Altissime" , il progetto della Fondazione Contrada Torino che propone ai cittadini del capoluogo subalpino di conoscere, ascoltare e vivere le Terre Alte oltre la dimensione consueta, attraverso la voce dei protagonisti della montagna torinese: produttori, associazioni e operatori che ogni giorno vivono e fanno vivere questi territori. La metro-montagna sarà il tema-guida della seconda edizione dell'evento, patrocinato anche quest'anno dalla Città metropolitana di Torino, con un confronto tra politica, economia e pianificazione territoriale sul futuro dell'integrazione e interazione tra la città e le vallate che le fanno da corona. La montagna arriverà in città attraverso i suoi prodotti, ma soprattutto attraverso le persone, le storie, i saperi e le esperienze che quei prodotti raccontano, per portare nel cuore di Torino una rappresentazione che mette in relazione con la "Capitale delle Alpi" chi la montagna la abita e vi lavora presidiandola, chi la studia e chi la frequenta.

40 operatori

Nell'area espositiva in piazza Vittorio Veneto saranno presenti 40 operatori e un centro incontri, in cui aziende agricole, artigiani, realtà commerciali e dei servizi presenteranno le proprie produzioni e il racconto di economie costruite sulla conoscenza dei territori, sui ritmi delle stagioni e su un rapporto diretto con l'ambiente. Il cibo sarà dunque uno dei linguaggi attraverso cui si potrà conoscere la montagna, ma non l'unico. Tre appuntamenti saranno dedicati in ognuno dei tre giorni alla vita in montagna, alla cultura delle Terre Alte, alle loro trasformazioni e alle prospettive future, mentre i tre momenti di degustazione proporranno i prodotti, le storie e le identità dei territori da cui provengono. La tavola rotonda "La metro-montagna e come riabitare la montagna", in programma venerdì 30 ottobre nella sala-conferenze della Fondazione Accorsi-Ometto , metterà al centro della riflessione il rapporto tra città e territori montani alla luce delle trasformazioni sociali, ambientali ed economiche in corso.

Cambiamento climatico

Il concetto di metro-montagna, elaborato dal geografo Giuseppe De Matteis e ripreso qualche anno fa dalla Città metropolitana nel suo Piano Strategico, descrive un campo di relazioni nel quale città e montagna sono parti di uno stesso sistema, capaci di collaborare attraverso scambi funzionali: dalle risorse ambientali e dal turismo montano ai servizi, dalle infrastrutture alle opportunità offerte dalla città. Alla luce del cambiamento climatico e delle trasformazioni nei modelli di vita, la montagna viene sempre più considerata come possibile luogo di residenza stabile e non più di episodica fruizione turistica. Giovani coppie, famiglie e nuovi abitanti scelgono alcune comunità alpine, attratti da ritmi di vita differenti, da una maggiore relazione con l'ambiente e dalla possibilità di recuperare attività e mestieri tradizionali, dalla pastorizia all'artigianato. Occorre dunque interrogarsi sulle condizioni che possono favorire la permanenza e il ritorno in quota delle persone, sulle economie capaci di sostenerle e sul ruolo della città, con i suoi servizi e le sue infrastrutture, all'interno di un nuovo sistema di relazioni.