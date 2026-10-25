Verde e decoro, il bilancio della Circoscrizione 5: "Pulizie straordinarie riuscite, ma pesano i ritardi sulle potature"

Tra tagli stagionali che si sono mantenuti in linea con gli anni precedenti e mirate operazioni di pulizia nate grazie alla forte spinta civica e alle segnalazioni dei residenti, il quadro della manutenzione del verde mostra - ancora una volta - luci e ombre. A tracciare il punto della situazione è il coordinatore all'Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, che sottolinea come l'ascolto delle istanze territoriali continui a rappresentare un motore fondamentale per sbloccare situazioni di degrado che perduravano da tempo.

Da via Adda a zona Pepe

Negli ultimi mesi l'attenzione si è concentrata su interventi concreti e attesi da tempo. Tra i risultati positivi spicca la pulizia approfondita di alcune zone particolarmente difficili: è il caso del marciapiede di via Adda - situato alle spalle di via Ticino - che è stato completamente rimesso a posto dopo essere stato a lungo invaso da rovi, arbusti e erba alta cresciuti tra l'asfalto e la pavimentazione.

Grandi pulizie straordinarie sono state effettuate anche attorno alla vecchia area Pepe, bonificando i perimetri interni e le fasce di rispetto circostanti. Chiusa la parentesi degli sfalci ordinari, l'attenzione si sposta ora sulle imminenti operazioni di raccolta delle foglie, un passaggio stagionale cruciale che richiederà la massima puntualità per evitare disagi legati alle precipitazioni.

Il nodo irrisolto delle alberature

Nonostante i passi avanti sul fronte della pulizia, a tenere banco resta la questione irrisolta delle potature delle alberature ad alto fusto. Nonostante le continue richieste e i solleciti presentati nel corso del tempo, in diverse zone della Circoscrizione la situazione viaria risente pesantemente - secondo Tassone - "di ritardi e promesse non mantenute".

Emblematico il tratto che va da corso Grosseto, a partire da piazza Manno, fino all'innesto verso via Venaria: qui le fronde particolarmente fitte e intense degli alberi arrivano a coprire i punti luce della pubblica illuminazione, creando un effetto "penombra" e di buio che penalizza fortemente la visibilità. Una criticità non di poco conto, soprattutto trattandosi di un asse stradale ad alto scorrimento, dove la sicurezza dei veicoli e dei pedoni viene inevitabilmente compromessa.