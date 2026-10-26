Agroalimentare, Bongioanni: «Al Festival delle Regioni con la Nocciola Tonda Gentile, le Castagne cuneesi, la Fassona e i Tajarin all'uovo»

Nocciola Tonda Gentile, Castagne cuneesi, Fassona Piemontese e Tajarin all'uovo hanno conquistato il Festival delle Regioni a Firenze. Quattro prodotti d'eccellenza, simbolo dell'agroalimentare e dei sapori del Piemonte, oggi dalle 18 sono stati protagonisti dello showcooking "I nostri Tajarin tra Bosco e Alta Langa, con Castagne cuneesi e Nocciola tonda e gentile" nello Spazio Degustazioni di piazza Santa Croce, proposto dalla chef cuneese Silvana Musej. Tagliolini con castagne e nocciole, preparati con un impasto ricco di 30 tuorli. Base di guancia di manzo, proveniente da una filiera legata allo Slow Food della Granda. Cottura lenta al vino Barbera e Nebbiolo, che rende la carne morbida e saporita.

Sottolinea l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Silvana è un grande talento al femminile della nostra cucina, e ha scelto e unito quattro prodotti di punta del nostro agroalimentare di qualità per rappresentare il Piemonte nell'area dedicata ai sapori identificativi delle regioni d'Italia. Il Festival delle Regioni diventa così anche un'occasione importante di promozione delle filiere agroalimentari piemontesi d'eccellenza».