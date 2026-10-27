Il Past Presidente mondiale dei Lions Brian Sheehan per la prima volta a Torino

Una visita di rilevanza internazionale per una giornata all'insegna del servizio e della cultura. Giovedì 29 ottobre Torino e la sua provincia accoglieranno per la prima volta Brian E. Sheehan, Past Presidente Internazionale dei Lions e membro del board della LCIF (Lions Clubs International Foundation), l'organizzazione di servizio umanitario più grande al mondo. Un'agenda ricca di appuntamenti promossa dal Distretto Lions 108 Ia1, che si snoderà tra la consegna di importanti riconoscimenti sociali, visite alle eccellenze del territorio e un grande evento serale al Conservatorio Giuseppe Verdi.

La mattina all'Educatorio della Provvidenza: supporto all'apprendimento

La giornata prenderà il via a Torino alle ore 11 presso l'Educatorio della Provvidenza di corso Trento 13. Qui Sheehan prenderà parte alla cerimonia di consegna della targa ufficiale per il Centro Diagnosi HPL (High Performance Learning), la struttura promossa dalla Consulta per le Persone in Difficoltà e rivolta ai bambini e ragazzi fino ai 18 anni con sfide legate allo sviluppo e all'apprendimento. L'iniziativa rappresenta il coronamento della raccolta fondi avviata nel 2025 dai soci Lions e sostenitori privati, a cui si è aggiunto nel 2026 l'intervento dell'Associazione NOI NordOvest Insieme (presente all'evento), che ha consentito di raddoppiare quasi la somma inizialmente destinata al progetto.

La tappa a Chivasso

Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà nel Canavese. Dalle ore 15 Brian Sheehan visiterà la sede del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati in via Baraggino 76 a Chivasso, una delle diciannove strutture mondiali dedicate al riciclo: una realtà da record che solo lo scorso anno ha raccolto 6 milioni di paia di occhiali, distribuendone oltre 2,8 milioni nei Paesi in via di sviluppo. A seguire, alle ore 17, si terrà la tradizionale Messa per i Defunti Lions organizzata dal Lions Club Chivasso Host.

Il finale al Conservatorio: le note di Morricone e il sostegno alla Tanzania

In serata il ritorno sotto la Mole. Alle 20, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di piazza Bodoni, Sheehan incontrerà il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone. A seguire, alle 20.30, il palco prenderà vita con lo spettacolo "Tra mito e magia: omaggio a Morricone". Protagonisti della performance saranno Bruno Gambarotta nei panni di voce narrante, affiancato da Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte.

La serata musicale vedrà il patrocinio della Città di Torino e del Distretto Lions 108 Ia1 ed è promossa dal Lions Club Torino Europa in collaborazione con la Diocesi di Bukoba. L'evento servirà a sostenere la nascita della Scuola di Musica Magnificat, primo conservatorio musicale della Tanzania.